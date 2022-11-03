У Києві врятували котів, які не могли спуститися з даху супермаркету. ВІДЕО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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3 листопада 2022

У Києві врятували котів, які залізли на дах супермаркету "Ашан" і не змогли самостійно спуститись.

Про інцидент і порятунок тварин повідомила столична команда Kyiv Animal Rescue Group.

"До команди порятунку тварин надійшла заявка, що на карнизі магазину "Ашан" за адресою Вільямса 6/1 знаходяться коти, які не можуть злізти самостійно", – написали зоорятівники у Facebook.

Рятувальники команди с драбиною приїхали на місце, але адміністрація спочатку забороняла проведення робіт з порятунку тварин.

Українці почали писати "Ашану" в соцмережах, а зоорятівники – телефонували на гарячу лінію.

Зрештою, котів урятували. Один із підписників Kyiv Animal Rescue Group відгукнувся і приїхав допомогти рятувальникам.

"Коти врятовані ! Дякуємо за допомогу Євгену Коновальцю, який приїхав на місце та вирішив ситуацію, та всім, хто допомагав, дзвонив та писав в "Ашан", – повідомили у Kyiv Animal Rescue Group.

За словами зоозахисників, волонтер Євген Коновалець сам приїхав на місце і дав можливість провести рятувальну операцію, фізично підтримавши команду попри "небажання співробітників магазину".

Нагадаємо, влітку Kyiv Animal Rescue Group врятували ігуану Бориса, який втік з дому і заповз на дерево.

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