Оце так "ящірка": у Києві врятували ігуану Бориса, який втік з дому. ФОТО

У Києві рятувальники тварин зняли з дерева ігуану, яка втекла з дому 4 липня.
Ігуану звати Борис, і йому півтора роки. Він ходив містом кілька днів, поки його не помітив один із містян.
Чоловік викликав допомогу для рептилії, що повзала по кленовому дереву.
А дивовижну історію порятунку Бориса розповіли столичні рятувальники тварин Kyiv Animal Rescue Group.
Читайте також: Рибки, лисиці, удави: з початку війни Укрзалізниця евакуювала понад 100 тисяч тварин
|Це ігуана Борис, йому півтора роки. Фото: Kyiv Animal Rescue Group
8 липня до команди Kyiv Animal Rescue Group зателефонував чоловік і повідомив, що бачить "великого зеленого ящура", який лазить по дереву.
Чоловік телефонував до всіх інстанцій, поки його не переадресували на команду Kyiv Animal Rescue Group.
|Киянин повідомив, що бачить "великого зеленого ящура", який лазить по дереву
Рятувальники приїхали на місце і побачили на клені на рівні четвертого поверху не ящірку, а ігуану.
Вона сиділа на кінці дуже тонких гілок, які відходять далеко від основного стовбура, куди не заліз би навіть кіт.
|Ігуана сиділа на кінці дуже тонких гілок клена
"Вирішили діяти таким чином: залізти по основному стовбуру на рівень рептилії і струсити її в страховку. Але цей динозавр вирішив інакше", – розповідають у Kyiv Animal Rescue Group.
|Рептилія чіплялася за гілку і не поспішала рятуватися
Коли рятувальниця почала трусити гілку, рептилія пішла у її бік та сіла посередині гілки, вчепившись "мертвою хваткою".
Це ускладнило завдання, адже середина гілки – не найкраще місце для струшування, вона менш лабільна та майже не хитається, пояснюють рятувальники.
Тому вони вирішили спиляти гілку та спустити її разом з ігуаною.
|Ігуана-втікачка провела у місті 4 дні
"Здавалося б що могло б піти не так? Пристрахувавши гілку (щоб вона різко не гепнулась та не прибила ні ігуану, ні страхувальників, ні когось з глядачів), рятувальниця за допомогою електропилки зрізала гілку", – розповідає київська команда.
Гілка повисла на мотузці, а ігуана, замість того, щоб успішно відправитись в страховку, почала різко лізти вгору просто на рятувальницю.
"Схопивши та спустивши її на землю, рятувальники повернули тваринку господарці, яка з‘явилась під час кульмінації цієї епопеї", – кажуть рятівники рептилії.
|На щастя, ігуана повернулася до власниці
Ігуана провела у місті 4 дні.
"Як тяжко йому довелося ці дні в бетонних джунглях важко уявити, але все закінчилось хеппі-ендом", – кажуть Kyiv Animal Rescue Group.
Читайте також: На Одещині врятували кошенят рідкісного лісового кота. ФОТО