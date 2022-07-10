Оце так "ящірка": у Києві врятували ігуану Бориса, який втік з дому. ФОТО

У Києві рятувальники тварин зняли з дерева ігуану, яка втекла з дому 4 липня.

Ігуану звати Борис, і йому півтора роки. Він ходив містом кілька днів, поки його не помітив один із містян.

Чоловік викликав допомогу для рептилії, що повзала по кленовому дереву.

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А дивовижну історію порятунку Бориса розповіли столичні рятувальники тварин Kyiv Animal Rescue Group.

Це ігуана Борис, йому півтора роки. Фото: Kyiv Animal Rescue Group

8 липня до команди Kyiv Animal Rescue Group зателефонував чоловік і повідомив, що бачить "великого зеленого ящура", який лазить по дереву.

Чоловік телефонував до всіх інстанцій, поки його не переадресували на команду Kyiv Animal Rescue Group.

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Киянин повідомив, що бачить "великого зеленого ящура", який лазить по дереву

Рятувальники приїхали на місце і побачили на клені на рівні четвертого поверху не ящірку, а ігуану.

Вона сиділа на кінці дуже тонких гілок, які відходять далеко від основного стовбура, куди не заліз би навіть кіт.

Ігуана сиділа на кінці дуже тонких гілок клена

"Вирішили діяти таким чином: залізти по основному стовбуру на рівень рептилії і струсити її в страховку. Але цей динозавр вирішив інакше", – розповідають у Kyiv Animal Rescue Group.

Рептилія чіплялася за гілку і не поспішала рятуватися

Коли рятувальниця почала трусити гілку, рептилія пішла у її бік та сіла посередині гілки, вчепившись "мертвою хваткою".

Це ускладнило завдання, адже середина гілки – не найкраще місце для струшування, вона менш лабільна та майже не хитається, пояснюють рятувальники.

Тому вони вирішили спиляти гілку та спустити її разом з ігуаною.

Ігуана-втікачка провела у місті 4 дні

"Здавалося б що могло б піти не так? Пристрахувавши гілку (щоб вона різко не гепнулась та не прибила ні ігуану, ні страхувальників, ні когось з глядачів), рятувальниця за допомогою електропилки зрізала гілку", – розповідає київська команда.

Гілка повисла на мотузці, а ігуана, замість того, щоб успішно відправитись в страховку, почала різко лізти вгору просто на рятувальницю.

"Схопивши та спустивши її на землю, рятувальники повернули тваринку господарці, яка з‘явилась під час кульмінації цієї епопеї", – кажуть рятівники рептилії.

На щастя, ігуана повернулася до власниці

Ігуана провела у місті 4 дні.

"Як тяжко йому довелося ці дні в бетонних джунглях важко уявити, але все закінчилось хеппі-ендом", – кажуть Kyiv Animal Rescue Group.