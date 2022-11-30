"Місце вашої безпеки": Лук’янівське СІЗО розгорнуло "Пункт незламності". ФОТО

Один зі столичних "Пунктів незламності" розташований при Київському слідчому ізоляторі, тож киян, за потреби, запрошують користуватися його послугами.

Пункт знаходиться за межами режимної території Лук'янівського СІЗО, повідомляють у держустанові.

"Пункт Незламності – це місце вашої безпеки під час тривалого відключення електроенергії чи тепла", – запевняють у пресслужбі.

Київський слідчий ізолятор функціонує цілодобово. Скористатися послугами можна безкоштовно. Зокрема, для "Пункту незламності" виділили приміщення, де є:

електроенергія,

тепло,

вода,

інтернет,

альтернативне живлення (генератор).

Фото: Київський слідчий ізолятор

"Пункт незламності" при держустанові "Київський слідчий ізолятор" знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 13, у приміщенні для прийому громадян.

Фото: Київський слідчий ізолятор

Фото: Київський слідчий ізолятор

Нагадаємо, після масованої ракетної атаки РФ 23 листопада багато українських міст занурилися у темряву внаслідок влучення в енергетичну інфраструктуру. Зокрема, Київ відчув на собі блекаут.

В результаті у столиці розгорнули "Пункти незламності", де громадяни можуть зарядити мобільні пристрої, погрітися, випити чаю тощо. Інтерактивну мапу таких пунктів можна знайти за посиланням.

Крім того, на станціях київського метро облаштували зарядки для смартфонів.