Французький багет внесли у список культурної спадщини ЮНЕСКО

Французький багет був внесений у список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Таке рішення орган ООН ухвалив 30 листопада 2022-го року, повідомляє France24.

Французький багет – це хлібний виріб, який виготовляється з суміші пшеничного борошна, води, дріжджів з додаванням солі.

Він вважається таким же символом Франції, як Ейфелева вежа. Багет був популярним у Франції принаймні 100 років, і існує кілька міфів про його походження.

Згідно з однією з легенд, пекарі Наполеона Бонапарта придумали витягнуту форму, щоб військовим було легше його носити. Інша легенда стверджує, що багет винайшов австрійський пекар Август Занг.

У Франції багет, що означає "паличка" або "естафета", продається приблизно за 1 євро за штуку. Щороку у Франції випікають понад шість мільярдів багетів.

Секрет виготовлення багета полягає у тому, що тісто має "відпочивати" від 15 до 20 годин при температурі від 4 до 6 ℃.

Утім, незважаючи на однакові інгредієнти, кожна пекарня має власний стиль, і у Франції щороку проводяться загальнонаціональні конкурси на найкращий багет у країні.

Нагадаємо, 1 липня 2022 року культуру приготування українського борщу внесли до переліку об’єктів нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.