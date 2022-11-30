Французький багет внесли у список культурної спадщини ЮНЕСКО

Яна Осадча журналіст
2178
30 листопада 2022

Французький багет був внесений у список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Таке рішення орган ООН ухвалив 30 листопада 2022-го року, повідомляє France24.

Французький багет – це хлібний виріб, який виготовляється з суміші пшеничного борошна, води, дріжджів з додаванням солі.

Він вважається таким же символом Франції, як Ейфелева вежа. Багет був популярним у Франції принаймні 100 років, і існує кілька міфів про його походження.

 Фото: wideonet/Depositphotos

Згідно з однією з легенд, пекарі Наполеона Бонапарта придумали витягнуту форму, щоб військовим було легше його носити. Інша легенда стверджує, що багет винайшов австрійський пекар Август Занг.

У Франції багет, що означає "паличка" або "естафета", продається приблизно за 1 євро за штуку. Щороку у Франції випікають понад шість мільярдів багетів.

Секрет виготовлення багета полягає у тому, що тісто має "відпочивати" від 15 до 20 годин при температурі від 4 до 6 .

Утім, незважаючи на однакові інгредієнти, кожна пекарня має власний стиль, і у Франції щороку проводяться загальнонаціональні конкурси на найкращий багет у країні.

Нагадаємо, 1 липня 2022 року культуру приготування українського борщу внесли до переліку об’єктів нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Читайте також: Італія закликає внести Одесу до списку спадщини ЮНЕСКО, щоб захистити місто від війни


Реклама:


 1006
Суспільство

Дізналася, що таке справжній голод. Як ЛГБТ-активістка рятувалася від окупації на Херсонщині

Єлизавета Гончарова
 1398
Люди Дії

Бачив обабіч обстріляні вантажівки й розумів, що це може бути останньою поїздкою

За підтримки Нової пошти
 3317
КУЛЬТУРА

Пам’ять про Сковороду – це акт спротиву: як святкують 300-річчя філософа в його університеті

Ганна Щокань, журналістка УП.Культура

Головне на сайті


Суспільство

Дізналася, що таке справжній голод. Як ЛГБТ-активістка рятувалася від окупації на Херсонщині

Єлизавета Гончарова
Скільки триватимуть зимові канікули в школах у різних регіонах України
Астрономи зафіксували момент, як чорна діра "шматує" близьку зірку
Замість ведмедів – пінгвіни: полярники розповіли 10 цікавинок про Антарктиду
Український Щедрик прибув до Нью-Йорка і дав концерт одразу на вокзалі. Відео
Кінологи ДСНС показали, як тренують собак-пошуковців на Сумщині. ФОТО
Люди Дії

Бачив обабіч обстріляні вантажівки й розумів, що це може бути останньою поїздкою

За підтримки Нової пошти
КУЛЬТУРА

Пам’ять про Сковороду – це акт спротиву: як святкують 300-річчя філософа в його університеті

Ганна Щокань, журналістка УП.Культура