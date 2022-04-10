Італія закликає внести Одесу до списку спадщини ЮНЕСКО, щоб захистити місто від війни

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 квітня 2022

Міністр культури Італії Даріо Франческіні закликав включити Одесу до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це Франческіні заявив після розмови з мером Одеси Геннадієм Трухановим.

"Чудове місто, глибоко пов’язане з Італією протягом всієї його історії,  тепер ризикує бути знищеним. 

Дійте зараз, щоб визнати світовою спадщиною ЮНЕСКО", – написав міністр у Twitter.

 Фото: Одеська міськрада

Нагадаємо, раніше Геннадій Труханов просив максимально прискорити процедуру формування заявки в ЮНЕСКО.

В Одесі є 196 пам’яток культурної спадщини, серед яких 30 – національного значення.

Історичний центр Одеси вже є у попередньому списку ("списку кандидатів") ЮНЕСКО, пояснював мер міста. 

Якщо ж Одесу включать до списку Всесвітньої спадщини, організація зможе надавати охоронні гарантії пам’яткам культури й захистити історичний центр міста від бойових дій.

Наразі Одеса рятує пам'ятки архітектури самостійно – соцмережі вже облетіло фото, як одесити виклали понад тисячу мішків з піском навколо пам'ятника Дюку де Рішельє.

Так вони намагалися вберегти символ міста на Приморському бульварі від руйнувань.

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