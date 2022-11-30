В Україні збирають заявки про потреби від шкіл, які постраждали від війни

Школи, які постраждали внаслідок військових дій РФ в Україні, можуть отримати допомогу на відновлення або інші потреби.

Таких закладів освіти за 9 місяців великої війни в Україні уже понад 2700. Аби запустити процес відбудови пошкоджених шкіл, благодійний фонд savED оголосив всеукраїнський збір заявок та потреб від шкіл з громад, що постраждали від війни.

Щоб потрапити до переліку закладів освіти, які потребують допомоги, необхідно заповнити спеціальну заявку за посиланням.

Розраховувати на допомогу, передусім, можуть школи, розташовані у таких областях:

Київській,

Чернігівській,

Сумській,

Харківській,

Миколаївській,

Херсонській,

Запорізькій,

Дніпропетровській.

"Інші області також заохочуємо подавати заявки, утім, наразі пріоритет надаватиметься вищезазначеним регіонам", – йдеться у повідомленні.

Фонд збирає збирає заявки від шкіл на:

відновлення освітніх просторів у школах, зокрема, кабінетів НУШ, інформатики, хімії, фізики, що постраждали від вибухів та обстрілів;

створення цифрових освітніх центрів (пріоритетно в укриттях шкіл або інших закладів освіти);

закупівлю обладнання, необхідного для забезпечення життєдіяльності закладу: генератори, обігрівачі, павербанки, лептопи, старлінки тощо;

інші потреби, про які школи можуть детально розповісти в заявці.

"Наша команда поставила собі за мету зробити все, щоб повернути дітям право на освіту. Там, де школи зруйновані, або понівечені обстрілами і бомбардуваннями, а також там, де діти та вчителі не можуть долучитись і організувати дистанційне навчання, бо всі гаджети розграбували окупанти.

Заповнивши аплікацію, ваша школа потрапить до пулу закладів, з якими ми працюємо і яким прагнемо допомогти. Ми просуватимемо ваші потреби серед донорів, партнерських фондів і громадських організацій, з якими співпрацюємо", – наголошує співзасновниця savED Анна Новосад.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти та науки працюють над стратегією відбудови українських шкіл. Першочергово відновлять заклади освіти, що розташовані поза зоною активних бойових дій.