Артилерія на Харківщині обстрілює росіян агітснарядами про здачу у полон

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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4 листопада 2022

Артилеристи на Харківщині запускають у бік окупантів спеціальні агітснаряди. 

Всередині боєприпасів – інструкції про те, як здатися у полон, повідомили в Національній гвардії України.

Військові зазначають, що листівки адресовані росіянам та мобілізованим окупантам з "ЛДНР".

Для інформаційної розсилки задіяли спеціальні снаряди гаубиць Д-30. У кожному з боєприпасів – 1,5 тисячі інструкцій. Їх випускають у різних напрямках, аби якомога більше загарбників отримали листівки.

 Фото: Національна гвардія

"Ми можемо донести нашому противнику, що на нашій землі він може здатися в полон. До військових будуть відноситись нормально, відповідно до норм гуманітарного права. 

Ми закликаємо росіян ухилятися від мобілізації та здаватися в український полон, бо це краще ніж загинути від нищівного вогню нашої артилерії", – зауважив командир гаубичного артилерійського дивізіону.

Як зазначають українські військові, така "інформаційна атака" є одним з найефективніших способів повідомити ворога, оскільки більшість росіян не мають зв'язку та інтернет-підключення. Для них – це реальний шанс вберегти своє життя.

 Залп з агітснарядом

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