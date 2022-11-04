Артилерія на Харківщині обстрілює росіян агітснарядами про здачу у полон

Артилеристи на Харківщині запускають у бік окупантів спеціальні агітснаряди.
Всередині боєприпасів – інструкції про те, як здатися у полон, повідомили в Національній гвардії України.
Військові зазначають, що листівки адресовані росіянам та мобілізованим окупантам з "ЛДНР".
Для інформаційної розсилки задіяли спеціальні снаряди гаубиць Д-30. У кожному з боєприпасів – 1,5 тисячі інструкцій. Їх випускають у різних напрямках, аби якомога більше загарбників отримали листівки.
|Фото: Національна гвардія
"Ми можемо донести нашому противнику, що на нашій землі він може здатися в полон. До військових будуть відноситись нормально, відповідно до норм гуманітарного права.
Ми закликаємо росіян ухилятися від мобілізації та здаватися в український полон, бо це краще ніж загинути від нищівного вогню нашої артилерії", – зауважив командир гаубичного артилерійського дивізіону.
Як зазначають українські військові, така "інформаційна атака" є одним з найефективніших способів повідомити ворога, оскільки більшість росіян не мають зв'язку та інтернет-підключення. Для них – це реальний шанс вберегти своє життя.
|Залп з агітснарядом
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