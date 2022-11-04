Просив її руки двічі: звільнений з полону захисник Азовсталі "Хорус" одружився. ФОТО

Звільнений з російського полону захисник Маріуполя і військовий "Азова" Лев Пашко із позивним "Хорус" одружився зі своєю дівчиною Діаною.

Про радісну звістку повідомили у Національній гвардії України.

"Лев Пашко, Герой України, якого звільнили з російського полону 21 вересня в результаті наймасштабнішого обміну, одружився.

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Вітаємо молодят. Бажаємо родинного затишку та благополуччя", – наголошують у Нацгвардії.

Захисник Маріуполя Лев Пашко одружився із коханою дівчиною Діаною. Фото: Нацгвардія

"Хорус" освідчився Діані одразу після повернення з російського полону – у палаті госпіталю, де проходив лікування. Здійснити задум військовому допомогла його мама – вона принесла обручку для майбутньої дружини сина у лікарню.

Як розповідала "УП. Життя" Діана, Лев на той момент зробив їй пропозицію уже вдруге. Вперше він попросив її руки ще 30-го березня, коли боронив Маріуполь від російської навали.

"Сказав: "Ти там плануй, а я тут розберусь". Коли він лежав з пораненням на "Азовсталі", ми навіть обирали місце проведення весілля", – розповідала дівчина.

Діана зізналася, що протягом усіх чотирьох місяців не втрачала віри у те, що її коханий повернеться додому.

"Я знала, що він повернеться. Він обіцяв. А обіцянки Лев стримує", – поділилася Діана.

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Лев Пашко служить в "Азові" із 2017-го. Указом президента України від 25 березня 2022 року Пашка було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Невдовзі після відзначення першою державною нагородою "Хорусу" було присвоєно чергове військове звання "лейтенант". А 17 квітня указом президента Леву присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".