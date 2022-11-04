Захисниці Маріуполя та родичі захисників "Азовсталі" отримали премію іспанського видання. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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4 листопада 2022

Захисниці "Азовсталі" та колектив Асоціації родин захисників "Азовсталі" отримали нагороду "Солідарність" відомого іспанського видання El Español. Зокрема, парамедикиня Катерина Поліщук із позивним "Пташка".

Про це повідомляється у Telegram організації.

Los Leones de El Español 2022 – щорічна премії видання El Español, яку вручають людям за вагомі досягнення у суспільстві.

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Цього року лауреатами премії стали українські захисниці, які боронили Маріуполь від російської навали, а також представниці Асоціації родин захисників "Азовсталі". Від їхніх імен нагороду із Золотим Левом отримали парамедикиня Катерина "Пташка" Поліщук та дружина оборонця Маріуполя і представниця Асоціації Ольга Андріанова.

 Фото: Асоціація родин захисників "Азовсталі"

Президент El Español Педро Рамірез наголосив,  що жінки "Азовсталі" втілюють і синтезують цінності видання.

"Свобода, справедливість, рівність, стійкість, незалежність, войовничість і, зрештою, авторитет – цінності, які продемонстрували ці жінки, як-от парамедик Катерина Поліщук, яка протистояла облозі "Азовсталі", а згодом з такою ж стійкістю терпіла російський полон, та Ольга Андріанова, дружина одного з захисників Маріуполя та співзасновниця Асоціації, яка бореться за звільнення всіх полонених", – підкреслив він під час церемонії нагородження, яка відбулася у Мадриді 3 листопада.

 Асоціації родин захисників "Азовсталі"
 Асоціації родин захисників "Азовсталі"

Нагадаємо, парамедикиню "Пташку" звільнили з російського полону в рамках великого обміну 21 вересня. Тоді разом з нею додому повернулися ще 214 українських захисників.

Протягом кількох місяців, коли оборонці Маріуполя перебували у полоні, Асоціація родин захисників "Азовсталі" закликала світ визнати Росію державою-спонсором тероризму, проводили акції та мітинги, намагаючись привернути увагу світу до війни в Україні та її наслідків, а після трагедії в колонії Оленівки закликали ООН та МКЧХ негайно відреагувати на терористичний акт. 


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