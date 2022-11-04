Захисниці Маріуполя та родичі захисників "Азовсталі" отримали премію іспанського видання. ФОТО

Захисниці "Азовсталі" та колектив Асоціації родин захисників "Азовсталі" отримали нагороду "Солідарність" відомого іспанського видання El Español. Зокрема, парамедикиня Катерина Поліщук із позивним "Пташка".
Про це повідомляється у Telegram організації.
Los Leones de El Español 2022 – щорічна премії видання El Español, яку вручають людям за вагомі досягнення у суспільстві.
Цього року лауреатами премії стали українські захисниці, які боронили Маріуполь від російської навали, а також представниці Асоціації родин захисників "Азовсталі". Від їхніх імен нагороду із Золотим Левом отримали парамедикиня Катерина "Пташка" Поліщук та дружина оборонця Маріуполя і представниця Асоціації Ольга Андріанова.
|Фото: Асоціація родин захисників "Азовсталі"
Президент El Español Педро Рамірез наголосив, що жінки "Азовсталі" втілюють і синтезують цінності видання.
"Свобода, справедливість, рівність, стійкість, незалежність, войовничість і, зрештою, авторитет – цінності, які продемонстрували ці жінки, як-от парамедик Катерина Поліщук, яка протистояла облозі "Азовсталі", а згодом з такою ж стійкістю терпіла російський полон, та Ольга Андріанова, дружина одного з захисників Маріуполя та співзасновниця Асоціації, яка бореться за звільнення всіх полонених", – підкреслив він під час церемонії нагородження, яка відбулася у Мадриді 3 листопада.
|Асоціації родин захисників "Азовсталі"
|Асоціації родин захисників "Азовсталі"
Нагадаємо, парамедикиню "Пташку" звільнили з російського полону в рамках великого обміну 21 вересня. Тоді разом з нею додому повернулися ще 214 українських захисників.
Протягом кількох місяців, коли оборонці Маріуполя перебували у полоні, Асоціація родин захисників "Азовсталі" закликала світ визнати Росію державою-спонсором тероризму, проводили акції та мітинги, намагаючись привернути увагу світу до війни в Україні та її наслідків, а після трагедії в колонії Оленівки закликали ООН та МКЧХ негайно відреагувати на терористичний акт.