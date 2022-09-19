Поїхала б у Маріуполь знову: з’явилося відео допиту української парамедикині Пташки з полону

Російські пропагандистські канали виклали відео допиту української парамедикині Катерини Поліщук з позивним Пташка, яка наразі знаходиться у полоні у окупантів.

На відео дівчину називають снайперкою, однак вона це заперечує. Катерина відповідає на питання українською мовою.

"Я вважаю, що я максимально корисна медиком. Я не пішла кухаром, тому що я погано готую, не пішла стрільцем, кулеметником чи артилеристом", – каже вона.

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На питання про що вона наразі шкодує, дівчина відповідає, що лише про нецензурні слова на відео, які могла почути її мама.

"Якщо б у мене був вибір, чи їхати у Маріуполь ще раз, я би поїхала", – заявила українка на допиті.

Катерина Поліщук була відома також тим, що співала пісень під час оборони "Азовсталі".

Нагадаємо, українські військові показали селищну раду села Великі Проходи на Харківщині, яку займали окупанти. Вони перетворили кабінети на в’язницю, а в кімнаті поряд облаштували капличку.