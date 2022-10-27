Російські окупанти пошкодили понад 500 об'єктів культурної спадщини – Мінкульт

Міністерство культури та інформаційної політики підтвердило 552 епізоди російських злочинів проти культурної спадщини станом на 26 жовтня.

З початку великої війни російські окупанти пошкодили чи зруйнували низку об’єктів культурної спадщини, культурних інституцій та релігійних споруд.

З них – 171 пам’ятка, 146 об’єктів цінної історичної забудови, 58 монументів та творів мистецтва, 44 музеї, повідомляє Мінкульт.

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"Сумна статистика пошкоджень та руйнувань об’єктів культурної спадщини та культурної інфраструктури продовжує зростати. Станом на 26 жовтня МКІП верифікувало 552 епізоди пошкоджень та руйнувань.

За інформацією від обласних адміністрацій, загалом ушкоджень зазнало майже 1000 об’єктів культурної інфраструктури. Крок за кроком ми верифікуємо та доповнюємо ці дані, насамперед в частині культурної спадщини", – сказала заступниця міністра Катерина Чуєва.

Фото: Харківська Єпархія УПЦ

Водночас ЮНЕСКО поки що підтвердила пошкодження 207 об'єктів культурної спадщини в Україні, повідомляє канал AlJazeera.

Зокрема, вони повідомили про пошкодження 88 релігійних об'єктів, 15 музеїв, 76 будівель, що становлять історичний та/або мистецький інтерес, 18 пам'ятників та 10 бібліотек.

Найбільше постраждалих об'єктів виявили у Донецькій області – 59, Харківській – 51, Київській – 30 та Луганській – 25.

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Фото: МКІП

Нагадаємо, окупанти зруйнували численні пам'ятки культури України. Зокрема, на Харківщині біля Ізюму росіяни розбили кам’яних половецьких баб, яким тисяча років.

Також вони обстріляли Святогірську лавру, церкву Різдва Пресвятої Богородиці 1862 року та інші релігійні споруди, а також знищили Національний музей Григорія Сковороди на Харківщині.