Раді пропонують дозволити мобілізованим студентам звільнятися з військової служби

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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7 листопада 2022

Група депутатів  пропонує дозволити звільнятися з військової служби мобілізованим здобувачам освіти.

Відповідний законопроєкт зареєстрували 4 листопада, йдеться на сайті Верховної Ради.

Він передбачає, що під час дії особливого періоду та військового стану право на звільнення з військової служби матимуть мобілізовані здобувачі:

  • професійної(професійно-технічної);
  • фахової передвищої та вищої освіти; 
  • асистенти-стажисти;
  • аспіранти;
  • докторанти.
 Фото: Bumble-Dee/Depositphotos

"Це рішення викликане необхідністю збереження економічного рівня розвитку та науково-технічного потенціалу країни, які потребують відтворення великого резерву фахівців з достатньо якісним рівнем підготовки. Таким чином, буде збережена діяльність навчальних закладів та дослідницьких інститутів", – йдеться у пояснювальній записці. 

На думку ініціативної групи, прийняття цього документу має усунути дискримінацію вищезгаданої категорії громадян в нормативних актах. А також – дати вибір тим військовослужбовцям, які були мобілізовані через незнання своїх прав.

Зі слів авторів законопроєкту, здобувачі освіти мають відстрочку від військової служби відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Однак конкретний механізм реалізації цього права відсутній у відповідній частині закону.

Депутати також зазначають, що нововведення не зашкодить мобілізаційному процесу. Бо осіб з відстрочкою можна буде призвати у майбутньому (наприклад, після закінчення навчання і набуття додаткових навиків).

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