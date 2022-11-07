На Харківщині чоловік закопав прапори на городі, щоб врятувати від окупантів. ФОТО

У селі Ізюмського району на Харківщині чоловік сховав два українські прапори, щоб ті не дісталися російським окупантам.

Він закопав стяги на городі приблизно на початку квітня, а після деокупації села попросив українських захисників викопати банку.

Історію незвичної знахідки розповіла пресслужба103-ої окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ у коментарі "Українській правді. Життя".

"Одразу виникає порівняння із радянським режимом. На Рівненщині та Галичині вже в наші часи знаходили схрони з синьо-жовтими чи червоно-чорними прапорами, які ховали місцеві жителі та повстанці у 1940-х роках від більшовиків", – кажуть у 103-й бригаді.

Фото: 103 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Коли село було захоплене росіянами, чоловіку вдалось виїхати на вільні території.

А 5 листопада, вже після деокупації села, він зв’язався з військовими через сусідку і попросив викопати стяги.

"Ми отримали ще один доказ того, що на Сході України багато патріотів, які навіть ризикуючи своїми життями захищають те, чим для них є Україна. Це дуже надихає і ми розуміємо, що тут, за півтори тисячі кілометрів від дому, ми боремось за своїх, за українців", – кажуть бійці.

Один прапор військові віддали одразу, а другий залишили, щоб підписати.

"Прапор із підписами бійці підрозділу повернуть до власника, як символ нескореності українців. А вже незабаром державні стяги замайорять на усіх звільнених українських землях!" – додають військові.

Нагадаємо, раніше у Центрі національного спротиву України розповідали, як боротися з росіянами в окупації і що робити, якщо ваш населений пункт захопили.