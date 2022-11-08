У Франції кардинал зізнався у сексуальному насильстві щодо 14-річної дівчинки

Французький кардинал Жан-П’єр Рікар зізнався у сексуальному насильстві щодо 14-річної дівчинки та оголосив про відмову від своїх релігійних обов’язків.

Один із найвищих прелатів католицької церкви сказав, що скоїв насильство 35 років тому – у цей час він був священиком в архідієцезії Марселя.

Заяву прелата на пресконференції зачитав голова Конференції єпископів Франції архієпископ Ерік де Мулен-Бофор, повідомляє The Guardian.

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Жан-П’єр Рікар є одним з 11 єпископів, обвинувачених у сексуальному насильстві над дітьми після минулорічного звіту, який виявив тисячі педофілів у Французькій католицькій церкві.

"Тридцять п’ять років тому, коли я був священиком, я поводився осудливо з 14-річною дівчиною.

Моя поведінка неминуче спричинила серйозні та тривалі наслідки для цієї людини", – написав Рікар.

Фото: eglise.catholique.fr

78-річний Рікар був архієпископом Бордо на південному заході Франції, поки не пішов у відставку в 2019 році, щоб служити в рідній єпархії Дінь-ле-Бен на півдні країни. У 1980-х роках він був священником в архідієцезії Марселя.

Рікар сказав, що розмовляв із жертвою і попросив у неї вибачення. Також єпископ заявив, що вирішив більше не мовчати, і що він доступний для правосуддя.

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"Це складний процес. Але на першому місці – страждання, які переживають жертви, і визнання скоєних дій.

Нарешті я прошу вибачення у тих, кого я образив і хто сприйме цю новину як справжнє випробування", – цитує прелата видання Catholic News Service.

Нагадаємо, у 2021 році незалежна комісія виявила, що у Французькій католицькій церкві протягом останніх 70 років діяли понад 3 тисячі педофілів.

Жертвами сексуального насильства стали понад 216 тисяч дітей та підлітків, більшість з яких – хлопчики.

Католицька церква продовжує розслідування, а також вже почала виплачувати компенсації жертвам насильства.

Архієпископ Ерік де Мулен-Бофор повідомив, що правоохоронці та церковні органи розслідують справи про сексуальне насильство. Наразі у сексуальних злочинах звинувачують 11 чинних і колишніх єпископів.

Усім 11 обвинуваченим загрожує судове переслідування або дисциплінарне стягнення в Церкві.

Водночас Ватикан не повідомив, які дисциплінарні заходи будуть вжиті проти кардинала Рікара.

У виданні Catholic News Service припускають, що покарання з боку церкви може варіюватись від наказу жити "життям молитви та покаяння" поза увагою громадськості до усунення з Колегії кардиналів або навіть зі священства.