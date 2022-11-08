Мем "Жінка кричить на кота" продадуть на аукціоні для допомоги українським дітям

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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8 листопада 2022

Вірусний мем "Жінка кричить на кота" (Woman Yelling at a Cat) продадуть на благодійному NFT-аукціоні.

25% виручених коштів спрямують на допомогу українським дітям, які постраждали від війни, повідомляє благодійний фонд Unchain.Fund.

"Цей день настав. Ми продаємо кота. Наш фонд проведе NFT-аукціон, на якому буде представлений один із найвірусніших і культових мемів усіх часів", – написав фонд в Instagram.

Unchain.Fund отримав офіційну підтримку сім’ї кота Смаджа та акторки Тейлор Армстронг, які зображені на фото, а також агентства Zlodei (BADS).

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 Вірусний мем "Жінка кричить на кота" продадуть на NFT-аукціоні

Аукціон розпочнеться 18 листопада о 13:00 за нью-йоркським часом (о 6:00 за Києвом) на маркетплейсі Foundation.

Unchain. Fund отримає чверть від продажу для благодійності, а інші 75% розділять між собою власники мему та BADS.

"Ми бачимо необхідність у креативних підходах до фандрейзингу і потенціал збільшення допомоги, тому коли агентство BADS звернулось до нас із пропозицією співпраці, ми прийняли рішення зробити усе можливе, щоб благодійний аукціон відбувся" – прокоментував співзасновник Unchain Fund Рев Міллер.

Нагадаємо, мем "Жінка кричить на кота" – це скріншот із серіалу "Справжні домогосподарки з Беверлі-Гіллз", на якому зображена акторка Тейлор Армстронг і збентежений кіт Смадж за обідньою тарілкою.

Вірусна картинка стала популярною влітку 2019 року та отримала нагороду "Мем року" у 2020 році.

Раніше рекламна агенція BADS та африканські танцюристи-трунарі продали відеомем Coffin dance за 1 мільйон доларів, щоб підтримати Україну.

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