Африканські трунарі-танцюристи продали мем про себе та підтримали Україну

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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10 квітня 2022

Відеомем Coffin dance (танець з труною) продали на аукціоні за 1 мільйон доларів, частину цих коштів передали на підтримку України.

Африканські танцюристи-трунарі з Гани, які є героями відео, у партнерстві з українською рекламною агенцією Bads організували продаж мему на NFT-аукціоні. 

Мем продали за 327 ефірів (Ethereum – криптовалюта), що дорівнює 1 мільйону доларів.

З цих коштів 250 тисяч доларів трунарі задонатили фонду "Повернись живим", ще стільки ж отримає українська рекламна агенція, а 500 тисяч заберуть танцюристи собі.

Трунарі-танцюристи з Гани

Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут вже підтвердив переведення коштів, їх використають для допомоги українським військовим.

"24 лютого о 5 ранку Росія атакувала Україну без оголошення війни і почала бомбардувати мирні українські міста.

Ця битва не лише за Україну, а й за всю вільну Європу, якщо Україна не вистоїть, світ може опинитися на порозі третьої світової війни", – каже лідер трунарів Бенджамін Айду.

Мем про африканських трунарів – найпопулярніший у 2020 році, його найбільше асоціюють з пандемією COVID-19. 

Відео завантажив на YouTube Метью Ордрик (нікнейм DigiNeko) та наклав на нього трек Vicetone&Tony Igy – Astronomia.

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