У Хорватії знайшли старовинний корабель часів Римської імперії. ВІДЕО

Поблизу узбережжя Хорватії підводні археологи знайшли уцілілий корабель часів Римської імперії, якому близько 2 тисяч років.

Судно було сховане в шарах піску на глибині двох метрів у місці, де був розташований римський порт Барбір, повідомляє Heritage Daily та Croatia Week.

Деякі частини корабля зазнали пошкоджень через молюсків, що їдять деревину, але зовнішній каркас повністю зберігся.

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Підводні археологи вперше вирахували можливе місцерозташування затонулого корабля ще в 2021 році.

Вони знайшли шматки дерева та монети, викарбувані під час правління римського імператора Костянтина.

Науковці продовжили підводне дослідження і відкопали 9-метровий корпус корабля.

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Знахідку виявили учені Міжнародного центру підводної археології в Задарі, а у дослідженні брала участь велика міжнародна команда.

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За останні роки досліджень вони також співпрацювали з Німецьким археологічним інститутом, Оксфордським університетом, Задарським ніверситетом та Музеєм археології.

Зразки артефакту відправили до Франції для подальшого аналізу, щоб визначити більш точний вік та з’ясувати походження будівельного матеріалу.

Уламки й надалі будуть сховані в шарах піску та каменю, але команда археологів планує повернутися в 2023 році, щоб знайти решту корпусу.

Нагадаємо, раніше у Тихому океані на рекордній глибині знайшли американський ескортний есмінець "Семмі Бі".

Він брав участь у героїчній останній битві з японським флотом під час Другої світової війни.