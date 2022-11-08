У Хорватії знайшли старовинний корабель часів Римської імперії. ВІДЕО

Поблизу узбережжя Хорватії підводні археологи знайшли уцілілий корабель часів Римської імперії, якому близько 2 тисяч років.

Судно було сховане в шарах піску на глибині двох метрів у місці, де був розташований римський порт Барбір, повідомляє Heritage Daily та Croatia Week.

Деякі частини корабля зазнали пошкоджень через молюсків, що їдять деревину, але зовнішній каркас повністю зберігся.

Підводні археологи вперше вирахували можливе місцерозташування затонулого корабля ще в 2021 році.

Вони знайшли шматки дерева та монети, викарбувані під час правління римського імператора Костянтина.

Науковці продовжили підводне дослідження і відкопали 9-метровий корпус корабля.

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Знахідку виявили учені Міжнародного центру підводної археології в Задарі, а у дослідженні брала участь велика міжнародна команда.

За останні роки досліджень вони також співпрацювали з Німецьким археологічним інститутом, Оксфордським університетом, Задарським ніверситетом та Музеєм археології.

Зразки артефакту відправили до Франції для подальшого аналізу, щоб визначити більш точний вік та з’ясувати походження будівельного матеріалу.

Уламки й надалі будуть сховані в шарах піску та каменю, але команда археологів планує повернутися в 2023 році, щоб знайти решту корпусу.

Нагадаємо, раніше у Тихому океані на рекордній глибині знайшли американський ескортний есмінець "Семмі Бі".

Він брав участь у героїчній останній битві з японським флотом під час Другої світової війни.