Археологи припускають, що знайшли тунель, який веде до гробниці Клеопатри

Група археологів виявила тунель під стародавнім храмом Тапосіріса Магна в Єгипті.

За оцінками експертів, він може вести до гробниці Клеопатри, повідомило Міністерство туризму та старожитностей Єгипту.

Розкопки проводили у скелі на глибині близько 13 метрів під землею. Під час них археологи натрапили на тунель довжиною близько 1305 м і висотою близько 2 м.

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Попередні дослідження свідчать, що архітектурний дизайн виявленого підземелля дуже схожий на дизайн грецького тунелю Юбіліноса. Знахідку вже охрестили "геометричним дивом".

Фото: Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

Головний археолог Єгипту Мустафа Вазірі зазначив, що під час розкопок та археологічного дослідження тунелю виявили ще одну частину підземного ходу, затопленого середземноморською водою.

Під мулом знайшли низку керамічних посудин і горщиків під грязьовими відкладеннями, а також прямокутний блок вапняку. Біля храму також виявили дві голови з алебастру, одна з яких належить до періоду Птолемеїв.

Інші знахідки під час розкопок

У наукових джерелах зафіксовано, що на узбережжі Єгипту між 320 та 1303 р. н. е. було щонайменше 23 землетруси, які й призвели до обвалу частини храму Табузі.

Розкопки тривають з 2004 року під керівництвом археолога Кетлін Мартінес з Університету Сан-Домінго. Нова знахідка є найбільш переконливим доказом того, що археолог і його команда на правильному шляху.

"Це ідеальне місце для гробниці Клеопатри. Якщо є хоч один відсоток шансів, що остання цариця Єгипту може бути похована там, то мій обов’язок – її розшукати. Якщо ми виявимо гробницю... це буде найважливіше відкриття 21 століття. Якщо ми не знайдемо гробницю... ми зробили великі відкриття тут, усередині храму та поза ним", – сказав Мартінес виданню Heritage Key.

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Відомо, що Клеопатра покінчила життя самогубством після того, як її чоловік, римський генерал Марк Антоній, також покінчив життя самогубством. Вважається, що їх обох поховали разом.

Тож археологи сподіваються, що могили Клеопатри і Марка Антонія можна знайти десь у нещодавно розкопаному тунелі.