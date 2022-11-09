На Черкащині 4-річна дівчинка випала з вікна і померла у реанімації

В Умані 4-річна дівчинка випала з вікна четвертого поверху.

Врятувати дитину не вдалося, дівчинка померла у реанімації від тілесних ушкоджень, повідомили у поліції Черкаської області.

Дівчинка була у квартирі сама, її мати пішла забирати старшу дитину з садочка, де знаходився батько, не повідомляється.

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Дитина підставила табуретку, вилізла на підвіконня та самостійно відчинила вікно, з якого випала. Дівчинку госпіталізували у реанімаційне відділення Уманської центральної лікарні, де вона померла.

Дівчинка випала з вікна

Вікно, з якого випала дитина

"Батьки раніше в поле зору правоохоронців не потрапляли та сім’я не перебувала на обліку служби у справах дітей", – кажуть у поліції.

Утім, слідчі кваліфікували подію за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі триває з'ясування всіх обставин.

"Українська правда. Життя" звернулася у поліцію за деталями, але в поліції інцидент не прокоментували.

Нагадаємо, у Київській області 2-річний хлопчик випав з вікна третього поверху, дитина вижила, ще раніше у Запоріжжі 4-річнний хлопчик випав з вікна другого поверху у дитячому садку.