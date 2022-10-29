"Народився в сорочці": 2-річний хлопчик вижив після падіння з вікна у Київській області

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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29 жовтня 2022

У Київській області в Вишгороді 2-річна дитина випала з вікна третього поверху.

Як повідомили в поліції, хлопчик сперся руками на москітну сітку.

Дитина знаходилась у квартирі разом і матір'ю, яка вийшла до іншої кімнати у хатніх справах.

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За словами поліції, хлопчик самотужки відчинив вікно та сперся на сітку, яка не втримала його. На щастя 2-річний малюк вижив.

Москітна сітка, на яку обперся 2-річний хлопчик. Фото: поліція Київщини

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Дитину після обстеження лікарями разом із матір'ю госпіталізували до столичного Охматдиту.

"Малюк відбувся лише забоями та саднами. Вкотре  звертають до батьків, не залишайте малолітніх  дітей без нагляду.

Пам’ятайте ви несете відповідальність за життя і безпеку своїх синів та доньок",  – кажуть у поліції.

Нагадаємо, раніше УП.Життя у матеріалі розповідала про те, як захистити дитину від падіння з вікна.

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