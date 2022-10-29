"Народився в сорочці": 2-річний хлопчик вижив після падіння з вікна у Київській області

У Київській області в Вишгороді 2-річна дитина випала з вікна третього поверху.
Як повідомили в поліції, хлопчик сперся руками на москітну сітку.
Дитина знаходилась у квартирі разом і матір'ю, яка вийшла до іншої кімнати у хатніх справах.
За словами поліції, хлопчик самотужки відчинив вікно та сперся на сітку, яка не втримала його. На щастя 2-річний малюк вижив.
|Москітна сітка, на яку обперся 2-річний хлопчик. Фото: поліція Київщини
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Дитину після обстеження лікарями разом із матір'ю госпіталізували до столичного Охматдиту.
"Малюк відбувся лише забоями та саднами. Вкотре звертають до батьків, не залишайте малолітніх дітей без нагляду.
Пам’ятайте – ви несете відповідальність за життя і безпеку своїх синів та доньок", – кажуть у поліції.
Нагадаємо, раніше УП.Життя у матеріалі розповідала про те, як захистити дитину від падіння з вікна.
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