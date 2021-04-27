У Запоріжжі дитина випала з вікна дитсадка і потрапила в реанімацію 

У Запоріжжі 4-річнний хлопчик випав з вікна другого поверху у дитячому садку.
Хлопчик отримав численні травми та був госпіталізований до лікарні.
Про інцидент розповіли на сторінці Центру екстреної медичної допомоги Запоріжжя.
"Постраждалий отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму шийного відділу хребта, закриту травму грудної клітини та живота, закритий перелом кісток тазу", – додали медики.
Зараз дитина перебуває у реанімації Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні.
Речниця Нацполіції Запорізької області Олена Лебединська у коментарі "Суспільному" повідомила, що хлопчик випав з вікна, коли залишився в групі один.
Дитина сама відчинила вікно і перехилилась на підвіконня.
Спочатку хлопчик випав на козирок вхідних дверей, а потім – на землю.
Заступниця голови Запорізької обласної державної адміністрації Злата Некрасова на своїй сторінці у соцмережі написала, що травми життю дитини не загрожують.
При цьому тривають слідчі дії, щодо недбалості вихователя.
"Вранці я відвідала дошкільний заклад.
На вікнах спальної кімнати немає обмежень до доступу, ручки не знімні, обмежувачі не стоять, у дітей вільний доступ до вікон.
На що прошу звернути увагу всі дитячі установи", – додала заступниця голови обладміністрації.
Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу України (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).
Відчинені вікна – це потенційна небезпека для дітей, яку часто недооцінюють.
Щоб знати, як убезпечити малечу, прочитайте цей матеріал:
"У вашого янгола немає крил": що потрібно знати про випадіння дітей з вікон"
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