У Запоріжжі дитина випала з вікна дитсадка і потрапила в реанімацію 

Дарія Поперечна УП.Життя
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27 квітня 2021

У Запоріжжі 4-річнний хлопчик випав з вікна другого поверху у дитячому садку.

Хлопчик отримав численні травми та був госпіталізований  до лікарні. 

Про інцидент розповіли на сторінці Центру екстреної медичної допомоги Запоріжжя. 

"Постраждалий отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму шийного відділу хребта, закриту травму грудної клітини та живота, закритий перелом кісток тазу", – додали медики. 

 

Зараз дитина перебуває у реанімації Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні.

Речниця Нацполіції Запорізької області Олена Лебединська у коментарі "Суспільному" повідомила, що хлопчик випав з вікна, коли залишився в групі один. 

Дитина сама відчинила вікно і перехилилась на підвіконня. 

Спочатку хлопчик випав на козирок вхідних дверей, а потім – на землю. 

Заступниця голови Запорізької обласної державної адміністрації Злата Некрасова на своїй сторінці у соцмережі написала, що травми життю дитини не загрожують. 

При цьому тривають слідчі дії, щодо недбалості вихователя. 

"Вранці я відвідала дошкільний заклад.

На вікнах спальної кімнати немає обмежень до доступу, ручки не знімні, обмежувачі не стоять, у дітей вільний доступ до вікон.

На що прошу звернути увагу всі дитячі установи", – додала заступниця голови обладміністрації. 

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу України (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).

Відчинені вікна – це потенційна небезпека для дітей, яку часто недооцінюють. 

Щоб знати, як убезпечити дітей, прочитайте цей матеріал: 

"У вашого янгола немає крил": що потрібно знати про випадіння дітей з вікон"

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