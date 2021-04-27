У Запоріжжі дитина випала з вікна дитсадка і потрапила в реанімацію

У Запоріжжі 4-річнний хлопчик випав з вікна другого поверху у дитячому садку.

Хлопчик отримав численні травми та був госпіталізований до лікарні.

Про інцидент розповіли на сторінці Центру екстреної медичної допомоги Запоріжжя.

"Постраждалий отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму шийного відділу хребта, закриту травму грудної клітини та живота, закритий перелом кісток тазу", – додали медики.

Зараз дитина перебуває у реанімації Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні.

Речниця Нацполіції Запорізької області Олена Лебединська у коментарі "Суспільному" повідомила, що хлопчик випав з вікна, коли залишився в групі один.

Дитина сама відчинила вікно і перехилилась на підвіконня.

Спочатку хлопчик випав на козирок вхідних дверей, а потім – на землю.

Заступниця голови Запорізької обласної державної адміністрації Злата Некрасова на своїй сторінці у соцмережі написала, що травми життю дитини не загрожують.

При цьому тривають слідчі дії, щодо недбалості вихователя.

"Вранці я відвідала дошкільний заклад.

На вікнах спальної кімнати немає обмежень до доступу, ручки не знімні, обмежувачі не стоять, у дітей вільний доступ до вікон.

На що прошу звернути увагу всі дитячі установи", – додала заступниця голови обладміністрації.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу України (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).

Відчинені вікна – це потенційна небезпека для дітей, яку часто недооцінюють. Щоб знати, як убезпечити дітей, прочитайте цей матеріал: "У вашого янгола немає крил": що потрібно знати про випадіння дітей з вікон"

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