Чи треба переселенцям довідка про роботу, щоб оформити дитину у садок – пояснює Мінреінтеграції

Яна Осадча журналіст
1611
9 листопада 2022

Для того, щоб влаштувати дитину у садочок, вимушеним переселенцям не потрібна довідка про працевлаштування.

Про це повідомили Міністерстві реінтеграції.

"Останнім часом у дитячих садочках почали вимагати від батьків надання довідок з місць роботи. При цьому адміністрація посилається на рішення органів місцевої влади", – кажуть у відомстві.

Однак чинним законодавством надання такої довідки при оформленні дитини у садок не передбачається.

 Фото: monkeybusiness/Depositphotos

Батьки мусять подати наступні документи:

  • свідоцтво про народження дитини;
  • медична довідка про стан її здоров’я;
  • заяву.

У Мінреінтеграції зазначають, що для оформлення дитини до садка вимушеним переселенцям додатково може знадобитися довідка про їх взяття на облік як ВПО.

Нагадаємо,у МОЗ пояснили, які щеплення потрібно робити освітянам і дітям до школи.

Читайте також: Що робити, якщо дитина не хоче йти в дитячий садок або школу?



Реклама:


 5044
Суспільство

Росія вбила сім'ю 5-річного Микити. Історія родини хлопчика, який вибрався з-під тіл родичів

Інна Кубай
 1540
КУЛЬТУРА

Театральні прем’єри воєнного стану: що дивитись на прифронтових сценах та у тилу

Ганна Щокань, журналіст УП.Культура
 50598
Суспільство

В Україні – день писемності: як добре ви знаєте українську мову? ТЕСТ

Діана Кречетова

Головне на сайті


Суспільство

Росія вбила сім'ю 5-річного Микити. Історія родини хлопчика, який вибрався з-під тіл родичів

Інна Кубай
Обшуки у Довженко-Центрі: поліція та СБУ прийшли по документи забудовника
Як студентам-контрактникам з окупованих територій перевестися на бюджет – пояснюють у Мінреінтеграції
Як переселенцям і військовим безкоштовно пройти тест на COVID-19 – пояснюють у ЦГЗ
Чим годувати дітей, які займаються вдома на дистанційці – поради МОЗ
У Києві відкрили центр, куди можуть звертатися постраждалі від війни українці
КУЛЬТУРА

Театральні прем’єри воєнного стану: що дивитись на прифронтових сценах та у тилу

Ганна Щокань, журналіст УП.Культура
Суспільство

В Україні – день писемності: як добре ви знаєте українську мову? ТЕСТ

Діана Кречетова