Чи треба переселенцям довідка про роботу, щоб оформити дитину у садок – пояснює Мінреінтеграції

Яна Осадча журналіст
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9 листопада 2022

Для того, щоб влаштувати дитину у садочок, вимушеним переселенцям не потрібна довідка про працевлаштування.

Про це повідомили Міністерстві реінтеграції.

"Останнім часом у дитячих садочках почали вимагати від батьків надання довідок з місць роботи. При цьому адміністрація посилається на рішення органів місцевої влади", – кажуть у відомстві.

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Однак чинним законодавством надання такої довідки при оформленні дитини у садок не передбачається.

 Фото: monkeybusiness/Depositphotos

Батьки мусять подати наступні документи:

  • свідоцтво про народження дитини;
  • медична довідка про стан її здоров’я;
  • заяву.

У Мінреінтеграції зазначають, що для оформлення дитини до садка вимушеним переселенцям додатково може знадобитися довідка про їх взяття на облік як ВПО.

Нагадаємо,у МОЗ пояснили, які щеплення потрібно робити освітянам і дітям до школи.

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