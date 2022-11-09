У Києві відкрили центр, куди можуть звертатися постраждалі від війни українці

Яна Осадча журналіст
2022
9 листопада 2022

У Києві відкрили центр допомоги людям, врятованим від війни.

Це вже четвертий такий заклад у країні після Львова, Дніпра та Запоріжжя, повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Центр надаватиме допомогу тим, хто постраждав від війни, там є соціальні працівники, юристи, "дорослі" та дитячі психологи, а також фахівці, до яких можуть звернутися жертви насильства.

"Рятувати завжди складно. Рятувати психологічно чи соціально інколи навіть складніше, ніж фізично вивезти з-під обстрілів. Але складно не значить неможливо. Такі центри це доводять", – пише Олена Зеленська.

 У Києві відкрили центр допомоги людям, врятованим від війни
 Це вже четвертий такий заклад у країні після Львова, Дніпра та Запоріжжя
 Там є соціальні працівники, юристи, "дорослі" та дитячі психологи
 "Рятувати завжди складно. Рятувати психологічно чи соціально інколи навіть складніше",- Зеленська

Центр розташований за адресою: місто Київ, вул. Райдужна, 6А.

Нагадаємо, у лікарнях України з’являться посади клінічного психолога та психотерапевта, які надаватимуть реабілітаційну, медичну і паліативну допомогу.

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