Коли немає світла і тепла: понад 20 речей, які можуть знадобитися у разі блекауту

ОНОВЛЕНО 21.11.2024

Уже не перший рік росіяни намагаються занурити Україну у пітьму, обстрілюючи енергетичну інфраструктуру.

За майже три роки повномасштабної війни українці були змушені пристосуватися жити в нових умовах: опанувати критичний тайм-менеджмент, працювати за відсутності електрики та нормального інтернету. І при цьому не забувати донатити на Збройні сили та безапеляційно заявляти, що "краще без світла, але без росіян".

Жити без електрики – важко, особливо у час, коли багато українців працюють дистанційно. Проте є багато девайсів, які полегшують життя, дозволяють працювати, відпочивати та займатися буденними справами комфортніше.

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"Українська правда. Життя" зібрала перелік речей, які варто придбати на випадок відключень світла та можливого блекауту.

Українці продовжують пристосовуватися жити в умовах відсутності світла, тепла та подекуди зв'язку. Фото: Efetova/Depositphotos

Для світла

Ліхтарі та лампи

Існує величезна кількість ліхтариків на будь-який смак і гаманець.

Можна купити:

ліхтарі/лампи на батарейках та, відповідно, запастись батарейками та/або акумуляторами до них;

ліхтар та/або лампу, які заряджаються від розетки, однак у разі тривалого блекауту може не бути можливості її зарядити;

Якщо є прилади альтернативного енергоживлення, як-от портативна зарядна станція або потужний павербанк, то зарядка такого ліхтаря не має бути проблемою (за наявності відповідного USB-кабеля).

кемпінговий ліхтар – автономний прилад, перевага якого у тому, що на відміну від тактичних або ручних ліхтарів, він забезпечує розсіяне освітлення навколо. У продажу є такі, що заряджаються від USB та від сонячної батареї;

динамо-ліхтар;

Динамо-ліхтар, який працює без батарейок. Фото: Андрій Фріл

гнучку лампу-ліхтарик, яка може працювати від павербанка або ноутбука. Вона маленького розміру, однак її перевага у тому, що під час ввімкнення можна регулювати потужність, що не заважатиме оточуючим. Зручно користуватися, читаючи книгу або працюючи за ноутбуком;

налобний ліхтар на батарейках тощо.

Налобні ліхтарі можуть стати у пригоді за відсутності світла. Фото: julief514/Depositphotos

Лампа з USB-кабелем

Такі портативні світлодіодні лампи бувають як настільними, так і підвісними. Можуть працювати від електроенергії, павербанка чи ноутбука.

Настільна та підвісна лампи, які працюють від павербанка. Ілюстративне фото

Ліхтар "3 в 1"

Аби не купувати окремо ліхтар та павербанк, можна придбати прилад, здатний поєднувати декілька функцій. Йдеться про ліхтар, оснащений сонячною батареєю, який також має вбудований акумулятор.

Перевага такого ліхтаря-павербанка у тому, що за його допомогою можна заряджати телефон чи інші пристрої з невисокою потужністю.

Від деяких ліхтарів-павербанків навіть можна вмикати такі прилади, як-от тонометр.

Утім, таке "вміють" не всі ліхтарі. Вам варто перевірити наявність роз’ємів, необхідних для зарядки ваших пристроїв. Також під час купівлі варто з’ясувати, чи вистачить потужностей ліхтаря, щоб зарядити/увімкнути той чи інший прилад.

Ліхтар "3 в 1". Ілюстративне фото

Важливо! Через ажіотаж довкола постійних відключень електроенергії пристрої на кшталт вище описаних ліхтарів активно розбирають. Деякі позиції в українських інтернет-магазинах можуть бути відсутні або продаються за завищеними цінами. Тож їх можна придбати на іноземних сайтах дешевше. Утім врахуйте, що доставка буде тривалішою.

Важливо! Через ажіотаж довкола постійних відключень електроенергії пристрої на кшталт вище описаних ліхтарів активно розбирають. Деякі позиції в українських інтернет-магазинах можуть бути відсутні або продаються за завищеними цінами. Тож їх можна придбати на іноземних сайтах дешевше. Утім врахуйте, що доставка буде тривалішою.

Свічки на батарейках

Замість звичайних недовговічних свічок можна придбати свічку на батарейках. Найбільші її переваги у безпеці та відсутності запаху. Є як маленькі, так і великі варіанти. Від цього залежить і ціна.

До деяких свічок на батарейках для зручності додається пульт управління, утім коштують вони дорожче. Ціна за набір із трьох свічок може сягати 1000 гривень.

Маленькі та великі свічки на матарейках. Ілюстративне фото

Кільцева "блогерська" лампа

У мирний час кільцеві лампи асоціювалися виключно зі зйомками відео у TikTok чи Instagram. Утім, такий пристрій може добре освітлювати кімнату за відсутності світла. Варто звернути увагу на ті, що можуть заряджатися за допомогою USB-кабеля.

Коштує "блогерська" лампа у середньому від 500 до 2 000 гривень.

Кільцева "блогерська" лампа. Фото: Андрій Фріл

Гірлянда на батарейках

До Нового Року залишився один місяць, тож аби створити затишок у ці похмурі дні, можна придбати гірлянду на батарейках. Багато світла від неї ви не отримаєте, утім позитивний настрій, особливо, якщо є діти – гарантовано.

У середньому така гірлянда може коштувати від 150 до 700 гривень.

Гірлянди на батарейках можуть слугувати не лише джерелом світла, але і затишку. Фото: Dmitrydesign/Depositphotos

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Для тепла

Грілки

Щоб зігрітися у разі відсутності опалення, можна придбати:

найпростішу грілку виробництва заводу "Київгума" (коштують від 140 до 180 грн.);

каталітичну грілку, що працює на бензині і має здатність сильно розігріватися (вартість може коливатися від 400 до 1500 грн в залежності від виробника);

кишенькову багаторазову грілку для рук (близько 400 грн);

хімічні грілки для рук, ніг, тіла (від 70 до понад 2 000 грн).

Кишенькова грілка. Ілюстративне фото

Імпровізовану бюджетну грілку можна зробити і самотужки. Для цього потрібна звичайна пластмасова пляшка і гаряча вода.

Утім, пам'ятайте, що таку грілку не можна притуляти до відкритих частин тіла, щоб не обпектися. Натомість, замотайте її у рушник. Можна використовувати для нагрівання постілі.

Свічний обігрівач

Андрій Фріл підказав лайфхак, завдяки якому можна зігріти одну невелику кімнату – свічний обігрівач. Його можна зробити власноруч. Для цього вам знадобиться три горщики з-під квітів.

"В екстремальній ситуації (його родина кілька днів жила майже без світла та опалення) – дістаєте усе з горщика для квітів, перевертаєте, вниз ставите свічку", – розповідає Андрій.

Суть свічкового обігрівача у тому, що він складається з трьох горщиків для квітів різного діаметру, які встановлюються над свічкою. Між собою вони з'єднуються довгим металевим болтом з нанизаними на нього шайбами та гайками.

Саморобний свічний обігрівач. Фото: Андрій Фріл

Свічка віддає своє тепло, горщики нагріваються, а центральний стрижень розжарюється. Перш ніж обігрівач почне гріти кімнату, повинна випаруватись залишкова волога – на це може піти 3-4 години. Свічковий обігрівач може підвищити температуру в кімнаті до 20 квадратних метрів на кілька градусів – це небагато, але можна поставити кілька таких пристроїв.

Увесь цей прилад можна поставити на металеву тацю або деко для запікання, на нього – свічки, довкола яких розставити чашки однакової висоти, а зверху – горщик.

"У мене там 3 (горщики), зібрав цю конструкцію ще у вересні в Епіцентрі. На жаль, вже використовував – після удару 23 листопада у нас 4 дні не було води і опалення", – розповідає Фріл.

Важливо! Не залишайте свічний обігрівач без нагляду та не допускайте до нього дітей та домашніх тварин.

Важливо! Не залишайте свічний обігрівач без нагляду та не допускайте до нього дітей та домашніх тварин.

Електроковдра

Якщо у вас є альтернативне джерело енергоживлення, як-от зарядна станція або генератор, то можна придбати електропростирадло або електроковдру.

Коштуватиме електроковдра з підігрівом орієнтовно від 1000 до 7000 гривень. Це залежить від розміру та виробника.

Електроковдри різних видів. Ілюстративне зображення

Біокамін

Якщо ви живете у квартирі і маєте фінансову спроможність придбати біокамін, можна розглянути цей варіант.

Біокаміни працюють на денатурованому етанолі (спирті). Вони є економічними, утім витрати значною мірою залежатимуть від інтенсивності використання. Ціна на такий пристрій варіюється від 3 тисяч до сотень тисяч гривень залежно від розміру пристрою та виробника.

Біокаміни. Ілюстративне фото

Для приготування їжі

Міні-газовий або туристичний пальник

Якщо у вас вдома електрична плита, на випадок тривалої відсутності електроенергії варто запастися міні-газовою плиткою або туристичним газовим пальником.

Цей пристрій дуже простий в експлуатації. Він накручується на балон, відкривається вентиль і газ підпалюється сірниками, запальничкою або п'єзопідпалом, який є в більшості сучасних пальників. Цінник на такі пристрої може коливатися від 500 до 3 000 гривень.

Портативна газова плитка і туристичний пальник. Ілюстративне зображення

Також подбайте про запас газових балонів. Про всяк випадок запасіться сірниками (тримайте їх у герметичному пакеті) і сухим спиртом.

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Для зберігання їжі

Сумка-холодильник

Така річ стане у пригоді у разі тривалих відключень електроенергії, коли доводиться зберігати продукти у вимкненому холодильнику.

Для кращого ефекту можна завчасно заморозити у пляшках воду, аби під час чергового вимкнення перекласти їх у сумку-холодильник разом з продуктами. Замість пляшок можна окремо придбати кілька акумуляторів холоду. Це своєрідні контейнери з рідиною на основі води (близько 98%) та розчином карбоксиметилцелюлози, який надає рідині в'язкість і сприяє уповільненню процесу розморожування.

Гелевий пальник

Використання гелевого пальника може слугувати одним зі способів розігрівання їжі. Це металева банка з прозорим гелем всередині, до якої додається підставка для посуду. Для швидкого нагрівання їжі бажано використовувати туристичний або алюмінієвий посуд із тонким дном.

Гель виготовлений на основі продуктів рослинного походження – своєрідний аналог сухого спирту.

Коштує гелевий пальник близько 130 гривень.

Гелевий пальник і туристичний посуд. Ілюстративне зображення

Помпа для води з сенсорною кнопкою

У разі відсутності водопостачання ви можете зробити імпровізований кран за допомогою кулеру та помпи для води з сенсорною кнопкою. Це набагато зручніше, ніж "качати" воду звичайною. Така помпа може стати у пригоді, аби, наприклад, помити посуд. Коштує до 200 гривень.

Помпа для води із сенсорною кнопкою. Ілюстративне зображення

Для зв’язку

Колонка з fm тюнером

Відсутність інтернету та поганий мобільний зв’язок – невід’ємний наслідок відключення електроенергії. Аби мати змогу залишатися на зв’язку із зовнішнім світом, можна придбати акустичну систему, що може за потреби слугувати як радіо.

Коштують такі колонки у середньому 400 – 3000 гривень. Утім, є і дорожчі варіанти.

Колонки, які можуть слугувати як радіо. Ілюстративне зображення

Щоб помитися

Душ для кемпінгу

На випадок відсутності водопостачання можна придбати портативний душ для кемпінгу. Достатньо наповнити ємність уже теплою водою та закріпити у душі чи ванній.

Портативний душ на 40 літрів може коштувати близько 600 гривень.

Душ для кемпінгу. Ілюстративне зображення

"Одноразовий душ"

"Одноразовий або сухий душ" – це спеціальна пінна губка. Сухий душ розроблявся для військових, а також поліції та ДСНС. До складу входить губка з поверхневим гіпоалергенним гелем та рушником. Достатньо додати 50 мл води в пакет з губкою і потрясти його, щоб спінити і можна наносити піну на тіло, після чого – просто витерти рушником.

"Сухий душ". Ілюстративне зображення

Альтернативні джерела електроенергії

Павербанки

Україна живе в умовах стабілізаційних та аварійних відключень електроенергії уже не перший тиждень. Якщо ще залишилися ті, хто не придбав павербанк – час це зробити. А краще – одразу декілька, аби завжди залишатися на зв‘язку з близькими.

Наприклад, Андрій Фріл зробив запас із п‘яти павербанків різної потужності: два по 20000 mAh, два по 10000 mAh і один на 5000 mAh. А ще варто подбати про відповідні кабелі до усіх пристроїв.

Нині павербанки, залежно від потужності та ваших потреб, коштують від 1000 до 12 000 гривень.

Крім того, наразі продаються павербанки-ліхтарі, які також оснащені невеликою сонячною панеллю. Вартість такого приладу – близько 3 тисячі гривень.

Павербанки. Ілюстративне зображення

Генератори та зарядні станції

Також альтернативними джерелами електроенергії можуть слугувати генератори та зарядні станції. Коштують вони недешево, утім для деяких можуть стати незамінними. Наприклад, зарядна станція стане у пригоді тим, хто має дистанційну роботу.

Водночас генератором можуть обзавестися власники приватних будинків.

Як правильно обрати зарядну станцію або генератор і скільки це буде коштувати можна дізнатися за посиланням, а як безпечно їх встановлювати і користуватися читайте тут.

Зарядна станція та генератор. Ілюстративне зображення

Діана Кречетова, "Українська правда. Життя"

Фото обкладинки: GarnaZarina/Depositphotos