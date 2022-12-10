Журналістів Ukraїner викликають до прокуратури через збір на відбудову ферми на Харківщині

Журналіст і засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко отримав повістку до Харківської окружної прокуратури після спроби допомогти фермерці Любові Злобіній відновити зруйноване обстрілами господарство на Харківщині.

Повістку про виклик до прокуратури вручили і продюсерці Ukraїner Каріні Пілюгіній, повідомив Логвиненко у Facebook.

Зауважимо, що кошти жінка так і не отримала. Коли необхідна для відбудови ферми сума була майже зібрана, Злобіна в ультимативній формі почала погрожувати журналістам зверненням до правоохоронців, якщо ті не віддадуть всю суму готівкою або на картку.

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В результаті більшу частину зібраних коштів (1,818 мільйони гривень з майже 2-х мільйонів) команда Ukraїner спрямувала фонду "Повернись живим", а решту – повернула тим, хто донатив на відбудову господарства Злобіної.

При цьому причиною виклику прокурор вказує розслідування провадження за статтею 201-2 ч. 2 ККУ ("Продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку").

Засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко отримав повістку до прокуратури

Хто така Любов Злобіна?

Вона – фермерка з Харківщини, чиє господарство зазнало значних втрат через російські обстріли. Ферму Любові Злобіної обстріляли російські війська навесні під час окупації села Мала Рогань на Харківщині. Тоді загинуло 142 тварини, зокрема корови, свині та барани.

Жінка стала героїнею проєкту Ukraїner в одній із серій "Деокупації" – серіалу про села і міста, які опинилися в окупації внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

На прохання фермерки команда проєкту погодилася допомогти Злобіній зібрати кошти на відновлення ферми. І не тільки.

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Як розповів Богдан Логвиненко "УП. Життя", команді вдалося домовитися із технічним менеджером організації "Будуємо Україну Разом" про складення плану відбудови ферми і кошторису. Останній знайшов підрядників і поставників матеріалів, домовився про значні знижки на них з деякими магазинами.

"При цьому ми нічого не витратили з донейту на ці витрати", – додає журналіст.

Перед тим, як медійники погодилися допомогти жінці, жодних підозр до її персони у них не виникало. Утім, після старту збору вони дізналися про те, що Злобіна була підозрюваною у справі про торгівлю людьми.

"Але ця справа так і не дійшла до кінця, ми цей момент одразу проговорили з фермеркою, вона стверджувала, що це були "наїзди" на неї з мотивом віджати бізнес.

Ми не виключали такої імовірності і не мали можливості на додаткове розслідування доволі давної історії, тому тоді збір і процес планування відновлення ферми продовжили", – розповідає Логвиненко.

Чому Ukraїner скасував збір?

На думку Богдана, Злобіна, ймовірно, хотіла використати кошти не за призначенням і без будь-якого контролю. Фото: Ukraїner

На початку жовтня команда проєкту зібрала майже всю необхідну суму і уже тривала підготовка до будівельних робіт, однак несподівано пані Любов та її подруга почали дзвонити і погрожувати журналістам заявами до поліції, кіберполіції, прокуратури тощо. Жінки вимагали віддати гроші вже.

Прохання медійників повернутися до попереднього плану дій пані Любов з подругою відхилили, говорить Логвиненко. Фермерка хотіла отримати гроші готівкою або ж на картку. А коли її очікування не справдилися, перейшла до погроз.

На думку Богдана, Злобіна, ймовірно, хотіла використати кошти не за призначенням і без будь-якого контролю.

"Ми ж збирали їх своєю спільнотою, тож повністю перед нею підзвітні і мали декілька спроб це пояснити та повернутись до початкових домовленостей. Коли зрозуміли, що з того боку з нами вже почали справжню війну, то прийняли рішення повернути кошти благодійникам або передати якомусь з фондів.

Технічно монобанк не дає можливості повернути кошти всім благодійникам назад, про це ми спілкувались з їх маркетинг-директором. Тож оголосили, що готові повернути вручну всім, хто цього хоче, створили форму для повернення коштів, а решту (1,81 млн грн) перерахували до "Повернись живим", – пояснює журналіст.

Що в Ukraїner думають стосовно повістки про виклик до прокуратури?

Богдан Логвиненко вважає цю справу безперспективною і зізнається, що мотиви підозр – не зрозумілі.

"Спершу мотив був такий: "Ви знімали ще у червні, а вже жовтень", але ми збір оголосили в серпні і у вересні почали підготовку до будівельних робіт, про що всі були в курсі", – говорить журналіст.

Крім того, команда проєкту надала прокуратурі всі виписки з банку – і про переведення коштів фонду "Повернись живим", і про повернення грошей донаторам.

"На щастя, ми нічого не встигли витратити, інакше було б важче пояснювати. Враховуючи це, думаю, що справа приречена, бо довести наш мотив у якомусь злому умислі неможливо.

Ми спробували допомогти – не вдалося, зате вдалось вберегти кошти і залишити їх підконтрольними та працювати на нашу перемогу як не у відбудові, так у підтримці ЗСУ", – наголошує Богдан.

Журналістів Ukraїner підтримав голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, пише "Детектор Медіа". Він заявив, що підстав для переслідувань і звинувачень журналістів проєкту – немає.

У листі до Харківської окружної прокуратури Томіленко нагадав, Ukraїner не є благодійним фондом, і спроба допомогти фермерці є винятковою у його діяльності.