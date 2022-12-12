Щоб відволіктися від реальності: українські полярники поділилися фото новонароджених пінгвінів

Українські полярники поділилися фото новонароджених пінгвінят, які почали вилуплюватися кілька днів тому.
На антарктичній станції "Академік Вернадський" навіть говорять про справжній пінгві-бум.
В одній з родин пінгвінів з’явилося вже двоє малюків. Як пояснюють на станції, субантарктичні пінгвіни зазвичай відкладають 2 яйця.
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"Сподіваємося, ці милі кадри від біолога 27-ї УАЕ Сергія Глотова дозволять вам трохи відволіктися від нашої нинішньої складної реальності. Пам'ятаймо, що життя триває і наша Перемога вже зовсім близько", – кажуть полярники.
|Українські полярники поділилися фото новонароджених пінгвінят,
|Малюки почали вилуплюватися кілька днів тому
|На антарктичній станції "Академік Вернадський" навіть говорять про справжній пінгві-бум
|Субантарктичні пінгвіни зазвичай відкладають 2 яйця
|В одній з родин пінгвінів з’явилося вже двоє малюків
Нагадаємо, раніше полярники розповідали, що на острові з яєць вилупилось понад десяток малюків.
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