Щоб відволіктися від реальності: українські полярники поділилися фото новонароджених пінгвінів

Яна Осадча журналіст
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12 грудня 2022

Українські полярники поділилися фото новонароджених пінгвінят, які почали вилуплюватися кілька днів тому.

На антарктичній станції "Академік Вернадський" навіть говорять про справжній пінгві-бум.

В одній з родин пінгвінів з’явилося вже двоє малюків. Як пояснюють на станції, субантарктичні пінгвіни зазвичай відкладають 2 яйця.

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"Сподіваємося, ці милі кадри від біолога 27-ї УАЕ Сергія Глотова дозволять вам трохи відволіктися від нашої нинішньої складної реальності. Пам'ятаймо, що життя триває і наша Перемога вже зовсім близько", – кажуть полярники.

 Українські полярники поділилися фото новонароджених пінгвінят,
 Малюки почали вилуплюватися кілька днів тому
 На антарктичній станції "Академік Вернадський" навіть говорять про справжній пінгві-бум
 Субантарктичні пінгвіни зазвичай відкладають 2 яйця
 В одній з родин пінгвінів з’явилося вже двоє малюків

Нагадаємо, раніше полярники розповідали, що на острові з яєць вилупилось понад десяток малюків.

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