Замість ведмедів – пінгвіни: полярники розповіли 10 цікавинок про Антарктиду

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 грудня 2022

1 грудня у світі відзначають День Антарктиди. Саме в цей день 63 роки тому країни підписали міжнародну угоду про Антарктику.

У договорі заборонили перебування армій та військових баз на континенті Антарктида – він став місцем для науковців та дослідників. 

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" зібрали 10 цікавих фактів про цей континент на честь свята.

Їх опублікували на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

10 цікавих фактів про Антарктиду

 Фото: Марта Дзиндра

Антарктида не належить жодній країні світу, а тільки всьому людству загалом.

Це закріплено в Договорі про Антарктику, який підписали саме 1 грудня 1959 року. 

Спершу підписантами стали 12 країн, а зараз їх уже 54, зокрема Україна. 

"Оскільки ми маємо цілорічну станцію, то є Консультативною стороною Договору, тобто можемо накладати вето під час прийняття рішень, а вони ухвалюються виключно консенсусом", – пояснюють вчені.

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Антарктида – це континент миру і безпеки, кажуть полярники.

Тут повністю заборонена будь-яка військова діяльність, ядерні вибухи та захоронення радіоактивних матеріалів.

В Антарктиці діють дуже суворі екологічні стандарти, яких має дотримуватися кожен, хто веде діяльність або просто перебуває тут. 

Наприклад, не можна чіпати та навіть наближатися до тварин.

✅ За дотриманням правил в Антарктиді стежать усі країни-учасниці Договору разом. Наприклад, усі станції або морські, повітряні судна в пунктах розвантаження чи навантаження завжди відкриті для інспекції.

В Антарктиці сьогодні – перший день літа! Адже пори року в Південній та Північній півкулях йдуть у протифазі: коли в Україні зима – там літо, і навпаки. Це пов'язано з тим, що Земля розміщена відносно Сонця не суворо паралельно, а під нахилом.

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В Антарктиді не існує єдиного часу – кожна станція живе за тим часовим поясом, навпроти якого знаходиться. 

Приміром, наш "Вернадський" розташований навпроти Чилі, зараз там на п'ять годин менше, ніж в Україні (а до переводу годинників було 6).

Антарктика – величезна! Крижаний континент разом з навколишніми водами Південного океану займає 10% площі нашої планети. Тому в різних її частинах – різні кліматичні умови. 

Поки десь біля полюсу дуже морозно й сухо, у районі "Вернадського" (це морська Антарктика) – постійні опади, шторми, а температура "ходить" довкола 0°С.

Континент має найбільший запас найціннішого ресурсу на Землі – прісної води (близько 80% від усього запасу планети).

В Антарктиці немає білих ведмедів. І взагалі жодних ведмедів немає. Ці тварини мешкають в Арктиці, яка розташована з іншого боку Землі. 

✅ Натомість в Антарктиді живуть пінгвіни!

"І їх дуже багато біля нашої станції (нині на острові вже понад 2 тисячі), а зовсім скоро стане ще більше, бо на початку грудня ми чекаємо на перших пташенят", – кажуть полярники.

Також біля станції "Академік Вернадський" проживають тюлені Ведделла.

Нагадаємо, Україна очолила комісію зі збереження морських живих ресурсів Антарктики.

Раніше полярники показали, як пінгвіни крадуть каміння для гнізда, і як у них з'являються яйця.

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