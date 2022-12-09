Біля "Вернадського" розпочався пінгвінячий бебі-бум. ФОТО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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9 грудня 2022

На антарктичному острові, де розташована наукова станція "Академік Вернадський", почали вилуплюватися пінгвіни.

Цю радісну звістку повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

Полярники зазначають, що на острові вже розпочався пінгві-бум: з яєць вилупилось понад десяток малюків.

Кожне пташенятко неймовірно миле, сіреньке й зовсім крихітне, але вже тоненько пищить, зазначають полярники.

 Фото: Марта Дзиндра та Сергій Глотов

"Моніторинг гнізд пінгвінів на нашому острові Галіндез – це частина щоденної роботи біологів, але от саме нині ми порахували за днями, що з перших яєць якраз мають почати вилуплюватися пінгвінята. 

Перевірили гнізда на мисі Пінгвін-поінт, де в листопаді виявили найперші яйця, але там було тихо. Потім вирушили на сусідній мис Піджн-поінт. Підійшли до гнізд, затихли – і тут почули зовсім тоненький голосок малечі, а відтак – побачили й горду матусю", – розповіла про знахідку біологиня Марта Дзиндра.

Вона разом з сисадміном Володимиром Хомко знайшла і перші яйця, і перше пташеня. 

 Новонароджене пінгвінятко

Науковці на "Вернадському" кажуть, що маленьких пінгвінят на острові вже будуть сотні. 

Впродовж першого місяця малюки лишатимуться у гніздах під наглядом батьків. Вони їх грітимуть, захищатимуть та годуватимуть по черзі.

Коли пінгвінята підростуть, їх почнуть об'єднувати в ясла, щоб уже і мама, і татусь могли одночасно ходити за крилем в океан. В цей час пташенята також скинуть сіренький "дитячий" пушок, який поступово зміниться на звичне чорно-біле пір'я.

 Батьки з пінгвінятами

Нагадаємо, що на острові крім пінгвінів також живуть поморники – природні вороги, які полюють на яйця та маленьких пінгвінят. Але, як зазначають біологи, чорно-білі птахи можуть відбити атаку хижаків.

Читайте також: На станцію "Академік Вернадський" завітали пінгвіни-поліцейські. ФОТО


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