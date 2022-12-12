У Twitter можуть збільшити кількість символів у постах до 4 тисяч

Яна Осадча журналіст
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12 грудня 2022

У соціальній мережі Twitter планують збільшити кількість знаків у пості.

Максимальна кількість знаків буде 4 тисячі, а не 280.

Наступні зміни підтвердив власник мережі Ілон Маск, відповідаючи на питання юзера.

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У коментарях користувачі висловлюють різні думки щодо нововведення. Деякі вважають, що 4 тис. символів – це забагато для соцмережі, яка прославилася саме короткими повідомленнями.

"Це було б найгірше, що могло статися з Twitter. Спочатку було 120 символів, потім кількість зросла до 280. Справа в тому, що цей короткий формат є суттю Twitter. Це буквально в назві платформи. Це "твіт", а не "пукання" чи "блювота", – пише sʌǝu ᴧɐɹʞǝʃ .

"Щойно я навчився писати лаконічно, мені знову дозволять пустувати", – вважає George Silverman.

"Вау... 4000? Я думав, він заявив, що збирається збільшити ліміт символів до 420. Не те, щоб я заперечував, але 4 тис. символів, здається, забагато для такого типу платформи короткої форми. ІМХО, 420 було б добре, але 500 було б ідеально", –  ділиться думками CheFidel.

Нагадаємо, у 2017-му році Twitter збільшив дозволений обсяг одного повідомлення до 280 символів.

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