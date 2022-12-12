Космічний телескоп Hubble сфотографував "димову завісу" із зірок. ФОТО

Космічний телескоп Hubble сфотографував "димову завісу" із зірок – відкрите скупчення, яке астрономи назвали NGC 6530.

Ця "стіна", всипана зірками, знаходиться на відстані близько 4350 світлових років від Землі в сузір'ї Стрільця, повідомляє Європейське космічне агентство (European Space Agency).

Як уточнюють дослідники, скупчення зірок розташовується у межах великої туманності Лагуна – гігантській міжзоряній хмарі газу і пилу.

У центрі знімку газ яскравіший і дуже текстурований – нагадує густий дим. Ближче до краю він більш розріджений і слабкий. По туманності розкидано кілька невеликих яскраво-синіх зірок.

"Саме туманність надає цьому зображенню виразно димчастого вигляду; хмари міжзоряного газу і пилу тягнуться від одного боку цього зображення до іншого", – зауважують астрономи.

Фото: ESA/Hubble & NASA, ESO, O. De Marco

Це скупчення зірок астрономи досліджували за допомогою вдосконаленої камери космічного телескопа Hubble для спостережень та ширококутної камери.

Як пояснюють у Європейському космічному агентстві, вони досліджували цей регіон в надії знайти нові приклади проплідів – особливий клас освітлених протопланетних дисків, що оточені новонародженими зірками.

В результаті вони найбільша кількість проплідів була виявлена лише в одному регіоні – туманності Оріона – гігантському "розпліднику" зірок, розташованому від нас на відстані 1600 світлових років.

"Це ускладнює розуміння їхнього походження і часу життя в інших астрономічних середовищах", – зауважують науковці.

Крім того, для спостережень науковці використовували й інфрачервоний "зір" космічного телескопа, зокрема ширококутну камеру. Остання зробила його Hubble незамінним інструментом, щоб зрозуміти процеси народження зірок і походження екзопланетних систем.