Телескоп Hubble сфотографував наймолодшу галактику, виявлену у Всесвіті – її прозвали Пікабу. ФОТО

Космічному телескопу Hubble вдалося сфотографувати крихітну галактику під назвою HIPASS J1131–31 з такими ж характеристиками, як у галактик далекого раннього Всесвіту.

Галактика отримала прізвисько Пікабу (Peekaboo, що перекладається як "Ку-ку!"), адже вона "визирнула" з-за швидко рухомої зірки лише протягом останніх 50-100 років. Остання заважала астрономам помітити галактику, розповідають у NASA.

Розмір Пікабу складає лише 1200 світлових років.

Відкриття цієї крихітної галактики було зроблено завдяки спільним зусиллям наземних і космічних телескопів. За словами вчених, це дослідження доводить, що Пікабу є найближчою галактикою, завдяки якій астрономи зможуть дослідити процес формування інших, що з'явилися невдовзі після Великого вибуху 13,8 мільярдів років тому.

Фото: NASA, ESA, and Igor Karachentsev (SAO RAS)

"Відкриття галактики Пікабу – це ніби відкриття прямого вікна в минуле, що дозволяє нам вивчати її екстремальне середовище і зірки на рівні деталей, недоступному в далекому, ранньому Всесвіті", – наголошує астроном Гагандіп Ананд з Наукового інституту космічних телескопів в Балтиморі, штат Меріленд, який є співавтором нового дослідження.

Науковці описують такі галактики як "надзвичайно бідні на метали". В астрономії "металами" називають усі елементи, важчі за водень і гелій. Дуже ранній Всесвіт майже повністю складався з первісного водню та гелію, елементів, "викуваних" під час Великого вибуху.

Важчі елементи створювалися зірками протягом космічної історії, створюючи загалом багатий на метал Всесвіт, у якому перебуває людина сьогодні.

Уперше Пікабу виявили 20 років тому за допомогою австралійського радіотелескопа Parkes Murriyang і позначили як "область холодного водню". Спостереження в далекому ультрафіолетовому діапазоні космічної місії NASA Galaxy Evolution Explorer показали, що це компактна блакитна карликова галактика.

"Спочатку ми не усвідомлювали, наскільки ця маленька галактика особлива. Тепер завдяки об’єднаним даним космічного телескопа Hubble, Південноафриканського великого телескопа (SALT) та інших, ми знаємо, що галактика Пікабу є однією з найбільш бідних на метали галактик, які коли-небудь були виявлені", – заявив професор Бербел Корібальські, який є астрономом австралійського національного наукового агентства CSIRO і співавтором останнього дослідження металічності Пікабу.

У крихітній галактиці телескоп NASA Hubble зміг розпізнати близько 60 зірок. Вік майже всіх сягає кількох мільярдів років або менше. Зірки Пікабу вказують на те, що це одна з наймолодших і найменш хімічно збагачених галактик, коли-небудь виявлених у Всесвіті.

"Це дуже незвично, оскільки місцевий всесвіт має близько 13 мільярдів років космічної історії для розвитку", – підкреслюють у NASA.

Однак, за словами Ананда, картина все ще залишається поверхневою, оскільки спостереження телескопа Hubble були зроблені в рамках програми "моментальних знімків" під назвою The Every Known Nearby Galaxy Survey, під час якої строноми намагалися отримати дані про якомога більшу кількість сусідніх галактик.