Телескоп Hubble сфотографував місця народження зірок у найближчій галактиці Чумацького Шляху. ФОТО

Космічний телескоп Hubble сфотографував яскраві спалахи зірок серед брижів газу та пилу у Великій Магеллановій Хмарі – одній із найближчих карликових галактик Чумацького Шляху.

Це розсіяне скупчення зірок, слабко зв'язаних між собою гравітацією, називається KMHK 1231, повідомляє NASA.

На знімку справа у верхньому куті можна побачити групу зірок, оточених темно-червоною туманністю газу та пилу, що тягнеться по всьому зображенню. Астрономи переконані, що колись там можуть утворитися нові зірки.

На цьому зображенні помаранчевий і червоний позначають видиме та ближнє інфрачервоне світло відповідно.

Фото: NASA, ESA, and L. Bianchi (Johns Hopkins University); Обробка: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Як пояснюють у NASA, розсіяні скупчення зірок зустрічаються в спіральних і неправильних галактиках – там зореутворення є поширеним явищем. Небесні тіла "народжуються" з хмари газу та пилу, тому мають спільні характеристики, як-от вік і хімічний склад. Розсіяне скупчення зірок астрономи порівнюються зі своєрідною "лабораторією" для вивчення того, як зірки утворюються та еволюціонують.

"Через кілька мільйонів років вони можуть розійтися по своїх галактиках. Hubble спостерігав це конкретне скупчення в рамках програми з вивчення того, як ультрафіолетове світло поглинається матеріалом, який існує в космосі між Землею та Великою Магеллановою Хмарою.

Ця інформація допомагає астрономам виявити, скільки світла справді випромінюють об’єкти в галактиці-супутнику Чумацького Шляху, що має вирішальне значення для визначення характеристик цих об’єктів", – розповідають у NASA.

Водночас у центрі знімку, опублікованого 5 грудня, зображене ще одне зоряне скупчення – NGC 2002, яке розташоване на відстані приблизно 160 тисяч світлових років від Землі у Великій Магеллановій Хмарі. NGC 2002 має діаметр близько 30 світлових років і є відносно молодим скупченням. Астрономи оцінюють його вік у 18 мільйонів років.

Фото: NASA, ESA and G. Gilmore (University of Cambridge); Обробка: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Вчені зазначають, що NGC 2002 є більш сферичним, ніж типове розсіяне скупчення зірок – воно має низьку щільність небесних тіл і неправильну форму через слабке взаємне гравітаційне тяжіння зірок, що його утворюють.

Завдяки цьому та високій роздільній здатності телескоп Hubble "розгледів", що NGC 2002 містить близько 1100 зірок. Спостереження дали змогу зрозуміти, що більш масивні зірки у скупченні мають тенденцію "занурюватися" у центр скупчення, тоді як менші зірки віддаляються від нього.

У центрі скупчення на знімку видно п’ять червоних надгігантів, які є фізично масивними, але холоднішими зірками. Як пояснюють у NASA, вони сплавляють гелій після вичерпання свого водневого палива.

Зазначимо, Велика Магелланова Хмара розташована на відстані приблизно 160 тисяч світлових років від нас і за діаметром приблизно в 20 разів менша від галактики Чумацького шляху. З території України цю галактику ніколи не видно.

Нагадаємо, раніше космічний телескоп Hubble зробив знімок двох спіральних галактик, що з’єднані "зоряним мостом".