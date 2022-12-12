Міністри спорту різних країн вимагають не допускати російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань

Міністри спорту 25 держав-членів ЄС, а також з Австралії, Канади, Ісландії, Японії, Республіки Корея, Ліхтенштейну, Нової Зеландії, Норвегії, Великої Британії та США тощо вимагають відсторонити російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, який також приєднався до цієї ініціативи та підписав відповідного листа.

Міністри звернулися до Президента МОК Томаса Баха.

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"Вкотре наголосив у зверненні на нашій незмінній позиції: спортсмени з РФ та Білорусі до завершення російської агресії проти України не мають права брати участь у спортивних змаганнях у будь-якому статусі, включно із нейтральним", – каже Вадим Гутцайт.

Міністри спорту вимагають відсторонити російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань

Раніше Олімпійський і Паралімпійський комітет США підтримав ідею дозволити російським і білоруським спортсменам взяти участь у Літніх Олімпійських іграх у Парижі у 2024 року, якщо вони не змагатимуться під прапорами своїх країн або в національних кольорах, повідомляє The Wall Street Journal.

Минулого тижня президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах також заявив, що хоче, щоб російські та білоруські спортсмени могли брати участь в Іграх у Парижі, навіть якщо російська війна в Україні триватиме.

Заява Баха ознаменувала різкий поворот у порівнянні з початком цього року, коли МОК закликав спортивні федерації не допускати російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань через вторгнення Росії.

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