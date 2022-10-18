Іранка виступила на спортивних змаганнях без хіджабу: їй загрожує ув'язнення

Іранська спортсменка Ельназ Рекабі виступила у фіналі Азійських змагань зі скелелазіння в Сеулі без хіджабу.

Ймовірно, вона висловила протест проти обмежень Ісламської Республіки для жінок-спортсменок.

За цей вчинок їй може загрожувати ув'язнення, повідомляє Iran International.

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Інцидент трапився 17 жовтня. Після виступу про Ельназ Рекабі кілька годин не було жодної звістки.

За інформацією іранських ЗМІ, спортсменку обманом заманили до посольства та забрали паспорт і мобільний телефон.

Скриншот з відео змагань

Зворушені непокорою Рекабі, активісти та користувачі соцмереж оцінюють її крок як "дуже потужну заяву". Вони організовують збори, щоб привітати її.

Близько 12 години 18 жовтня стало відомо, що Ельназ Рекабі та інші члени іранської скелелазної команди повертаються до Ірану.

Журналісти отримали документи, які підтверджують інформацію, що скелелазка прибуде до тегеранського аеропорту Хомейні о 3:40 ранку в середу 19 жовтня.

У своїй історії в Instagram Ельназ сказала, що проблема з її хіджабом під час змагань зі скелелазіння сталася ненавмисно та невчасно.

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Представник Міжнародної федерації скелелазіння каже, що вони були на зв’язку з Ельназ. Він обіцяє "спостерігати за розвитком ситуації після її прибуття".

"Жінок ніколи не можна переслідувати за те, що вони носять. Вони ніколи не повинні піддаватися зневазі. Ми будемо дуже уважно стежити за цією справою", – заявив прес-секретар ООН.

In a historic move, Iranian athlete Elnaz Rekabi who represented Iran at the Asian Climbing Competitions finals in Seoul, competed without hijab, disobeying the Islamic Republic's restrictions for female athletes. pic.twitter.com/KvxE5NoQLi — Iran International English (@IranIntl_En) October 16, 2022

Варто зазначити, що Ельназ вперше виступила на офіційних змаганнях без хіджабу, попри те, що його носіння наразі є обов'язковим для усіх жінок в Ірані.

Це правило стосується й громадянок Ірану, які перебувають за кордоном та представляють державу (наприклад, на спортивних змаганнях).

Рекабі у Instagram публікує фото з частково покритою головою, переважно без хіджабу. Є світлини у кепці, пов'язці, шарфі.

Нагадаємо, у Ірані відбуваються протести жінок через смерть Махси Аміні. Її затримала "поліція моралі" через "неналежне носіння хіджабу" в вересні. Жінка знепритомніла у поліцейському відділку, а за три дні померла.

На знак протесту жінки почали знімати хіджаби та обрізати волосся. За кілька днів до акцій непокори приєднались й школярки, які показували середні пальці та зривали хіджаби.