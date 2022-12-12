У Львові школярі зібрали понад 140 тисяч гривень на ЗСУ, продаючи випічку на ярмарку

У Львові школярі зібрали понад 140 тисяч гривень на потреби Збройних сил, організувавши ярмарок. Там діти продавали домашні солодощі та власні вироби.

Про ініціативу львівської 36-ї школи розповіла волонтерка і директорка аудіокнигарні Abuk Катерина Аврамчук у Twitter.

Ярмарок проходив ще минулої п'ятниці на вулиці Володимира Великого. Діти разом з батьками приготували домашню випічку, солодощі та напої. За той день і вихідні дітям вдалося зібрати 80 тисяч гривень, утім після того, як Катерина розповіла про них у соцмережах, то за кілька годин українці надонатили ще близько 60 тисяч.

Усі зібрані кошти діти передали волонтерам. Останні спрямують гроші на закупівлю генератора для львівської 24 бригади.

Фото: ZAXID.NET

"Розкажу вам дуже милу історію. Нещодавно до мене звернулась представниця 36 школи Львова з питанням, чи можуть їх діти долучитись до мого збору для 24 ОМБР. І що ви думаєте? Вони на ярмарку солодощів і дитячих виробів у школі зібрали майже 80 тисяч! Купуємо генератор!" – написала Аврамчук.

Як розповіла ZAXID.NET директорка навчального закладу Віта Гірчак, школа з 2014 року співпрацює з Катериною Аврамчук, яка допомагає 24-й бригаді, тому питань щодо того, куди спрямувати зібрану суму не виникало.

Фото: ZAXID.NET

За словами Гірчак, діти приносили на ярмарок не лише випічку, але і саморобні свічки з воску, магнітики і домашній сік.

"Це все батьки, діти і вчителі організували. Ярмарок тривав з 10 ранку до 12:30, за цей час ми назбирали ці кошти", – розповідає керівниця школи.

Фото: ZAXID.NET

Як розповідає волонтерка Катерина Аврамчук, 24 ОМБР ім. Короля Данила нині воює на бахмутському напрямку. Українські захисники потребують щонайменше генератор. До цього вона уже назбирала на Starlink та дизельний генератор, а також зарядний пристрій та стабілізатор напруги. Додає, що захисникам також потрібні рації Motorola.

Нагадаємо, у Дніпрі діти продавали іграшки, щоб зібрати кошти на тепловізор для ЗСУ.