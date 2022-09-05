У Дніпрі діти продавали іграшки, щоб зібрати кошти на тепловізор для ЗСУ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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5 вересня 2022

У Дніпрі четверо дітей облаштувати блокпост і продавали свої іграшки, щоб зібрати гроші на тепловізор для військових. 

Діти зупиняли автівки на вулиці та пропонували людям купити іграшки заради Збройних Сил України.

Малеча розклала "товари" на шинах, повідомляє "Суспільне".

Повну банку грошей вдалося зібрати за три дні.

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 Фото: "Суспільне. Дніпро"

Продавати іграшки, якими діти вже не граються, маленьким волонтерам запропонували батьки.

За словами мами одного з хлопчиків, діти волонтерили з самого ранку і до 7-8 вечора – додому не заходили.

"Щоб зробити блокпост, нам потрібні були матеріали. Ми вирішили знайти шини. Знайшли дуже багато покришок і велику шину.

Побудували блокпост і знайшли велику палицю. Перегородили дорогу, щоб зупиняти машини", – розповів один із волонтерів Артур.

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 У Дніпрі діти облаштувати блокпост і продавали свої іграшки заради ЗСУ

6-річна Ганна розповіла, що дуже любить свої іграшки, але хоче, щоб вони принесли користь.

"Добро – це допомога ЗСУ. А ЗСУ – це наша країна. Вони нас оборонять", – додав 12-річний Віталій.

Діти не знають, скільки грошей зібрали, адже банку не відкривали.

Усю зібрану суму вони передали волонтерці Оксані Чаловій.

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