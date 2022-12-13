Новонароджений 5 місяців прочекав у пологовому на батьків, які перебували в окупації

У пологому будинку "Лелека" в Києві у липні народився хлопчик Богдан. Його виносила сурогатна мати.

Син чекав на біологічних батьків усі 5 місяців, допоки вони змогли виїхати з окупації.

Історію новонародженого хлопчика розповіли на сторінці клініки.

Ірина і Мирослав за життєвих обставин не змогли виносити і народити дитину, тому звернулись до сурогатної матері. Росіяни окупували рідне місто подружжя в березні, а українські військові змогли звільнити його лише у листопаді.

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Мирослав – учасник АТО та держслужбовець, тому йому б не вдалось виїхати з окупації.

"Щоб покинути місто, необхідно було пройти 30 ворожих блокпостів. Окупанти мали списки неугодних…", – згадує чоловік.

Через такі складні обставини керівництво пологового будинку "Лелека" прихистити новонародженого Богдана. На 4,5 місяці клініка стала для нього рідним домом. Палату обладнали як дитячу кімнату, про малюка дбав колектив закладу.

"Лише у травні я змогла оговтатись від усвідомлення того, що наше місто окуповане, і це може тривати роками! Однак, думка про те, що у нас народився син, що про нього дбають, за ним доглядають, додавала cunu ma духу проживати безкінечні дні у невизначеності та повному жаху, що відбувався довкола", – згадує Ірина.

В окупації Ірина та Богдан зіткнулись з відсутністю електрики, водопостачання та перебували під постійними обстрілами.

Генетична мама Богдана знаходила єдине місце, де ловив зв'язок, щоб мати змогу побачити сина бодай по телефону.

13 грудня сім'я нарешті возз'єдналась. Ірина з Мирославом та Богданом поїхали додому.