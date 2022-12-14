Україна створює представництва в інших країнах, щоб допомогти постраждалим від російської агресії

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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14 грудня 2022

Україна планує створити низку іноземних представництв в європейських країнах, де допомагатимуть українцям, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення росіян.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на брифінгу 14 грудня.

За його словами, перше таке представництво вже відкрили у Великій Британії у відповідь на підтримку з боку цієї держави.

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Наразі у Британії вже призначили людину, яка має посвідчення омбудсмена та працює на волонтерських засадах. Зі слів Лубінця, вона заглиблюється в проблему людини, яка звертається до представництва, та допомагає вирішувати питання, пов'язані з наслідками російської агресії.

 Фото з  Facebook-сторінки Дмитра Лубенця

Найчастішим запитом є отримання копій загублених або знищених документів. Тому офіс Омбудсмена вже працює над створенням представництва фірми "Документ". 

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