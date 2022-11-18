Депортовані до РФ українці можуть оформити посвідчення на повернення додому: є два шляхи

З 14 листопада запрацювала експериментальна процедура оформлення посвідчення на повернення українців, незаконно депортованих до РФ.

Про це повідомила директорка з адвокації Центру прав людини ZMINA Альона Луньова під час брифінгу.

Якщо громадянин опинився на території держави-агресорка, то діють процедури, відповідно до яких, Державна міграційна служба може оформити посвідчення на його повернення до України.

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За словами Луньової, наразі є два шляхи, як можна повернутися додому. Перший – це заява родича або близької особи, яка має звернутися до будь-якого управління Державної міграційної служби на території України і подати комплект документів для того, щоб остання оформила посвідчення на повернення депортованого.

Після цього особа, що звертається до ДМС, отримає документ, який зможе передати на територію РФ або переслати його за допомогою волонтерських організацій, говорить Луньова.

Другий механізм передбачає повернення додому українців, які не мають родичів на Батьківщині. У такому разі можна звернутися до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"В інтересах цієї особи Міністерство звертається до Державної міграційної служби та оформлює це посвідчення на повернення особи", – розповідає директорка з адвокації Центру прав людини ZMINA.

При цьому Луньова визнає: гарантій, що РФ випускатиме українців – немає.

"Гарантії з Російською Федерацією ніхто ніколи не дасть. Посвідчення на повернення особи – це документ з фотокарткою державного зразку. Причини, чому РФ не буде випускати людей з такими документами, я зараз назвати не можу. Крім того, що РФ може з будь-яких причин закрити виїзд для громадян", – додала Луньова.

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Водночас вона наголосила – якщо громадянин України опинився на території РФ, йому у будь-якому разі варто знайти спосіб виїхати звідти до третьої країни. Луньова підкреслила, що українці в РФ перебувають під особливою увагою ФСБ та влади, тож залишатися там може бути небезпечно.

Нагадаємо, до України вдалося повернути 103 дитини, яких росіяни примусово депортували.