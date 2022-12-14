На росТБ українську мову назвали "балачкою, яка вже втрачається". ВІДЕО

На російському телебаченні українську мову назвали "кубанською балачкою, яка вже втрачається".
Інцидент стався в ефірі програми "Жити здорово" на пропагандистському "Першому каналі".
Відео з уривком передачі опублікували у соцмережах, зокрема на Telegram-каналі "Ищи своих".
Одна з запрошених гостей заспівала українську народну пісню "Розпрягайте, хлопці, коні".
Ведуча Олена Малишева спитала, якою мовою ця пісня.
"Це не мова, це називається балачка. На жаль, вона поступово втрачається. Балачка – споконвічно кубанський говір", – відповіла "гостя з Кубані".
Також під час ефіру вони з Малишевою готували "кубанський борщ жовтого кольору".
Українська народна пісня "Розпрягайте, хлопці, коні" була записана Дмитром Балацьким у 1918 році, а в 1935 видана на грамплатівці. За деякими версіями, про цю пісню фольклористи знали ще у ХІХ столітті.
Нагадаємо, росіяни заявили, що збираються вчити дітей окупованого Донбасу "класичної" української мови.
Також на Харківщині правоохоронці знайшли секретні документи російських окупантів, у яких ті планували зросійщення освіти й українських школярів.
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