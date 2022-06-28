Ведуча "FreeДом" попросила перейти на російську посадовця, який коментував трагедію у Кременчуку

Ведуча Юлія Галушка в ефірі російськомовного марафону "FREEДОМ" 27 червня попросила голову Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна перейти на російську мову.

У цей час Дмитро Лунін коментував трагедію у Кременчуку – російські окупанти вдарили ракетами по ТРЦ "Амстор", загинуло щонайменше 20 людей.

"Мы вещаем для всего мира на русском языке", – пояснила телеведуча медіагрупи "України". Після цього голова Полтавської ОВА перейшов на російську.

У пресслужбі каналу "Україна" кажуть, що прохання зумовлене лише редакційною політикою "FREEДОМ", повідомляє "Детектор медіа".

"Прохання ведучої до спікера перейти на російську мову обумовлене виключно редакційною політикою проєкту "FreeДом", аби свідоцтва про злочини Росії були зрозумілі мільйонам глядачів по всьому світу", – сказали медійники.

Нагадаємо, за сприяння влади українські медіа запустили російськомовний марафон на канаті UATV під назвою FREEДОМ.

Його реалізували за підтримки президента України Володимира Зеленського, Міністерства культури та інформаційної політики і Національного телебачення і радіомовлення.

Цільовою аудиторією марафону є російськомовні глядачі, зокрема українці на тимчасово окупованих територіях.

За 2022 рік проєкт отримав фінансування від Кабміну у розмірі 165 млн гривень.