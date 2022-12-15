Укрпошта відкрила передзамовлення на новорічну марку

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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15 грудня 2022

"Укрпошта" оголосила дату запуску продажів новорічної марки. 

Купити її можна буде вже у День Святого Миколая, повідомляє гендиректор поштового оператору Ігор Смілянський.

Водночас оформити передзамовлення можна, починаючи з 15 грудня.

"За вікном падає сніг і дуже хочеться трохи новорічного настрою, щоб падав саме білий сніг, а не сірі "герані".

З останнім успішно бореться наше ПВО, а от щоб трохи налаштуватись на новий, впевнений, переможний рік, і, до речі, привітати наших військових, сьогодні починаємо передзамовлення нашої офіційної новорічної марки", – написав Смілянський у Facebook.

За його словами, в "Укрпошті" допрацювали ескіз марки, враховуючи поради громадян. Нагадаємо, у конкурсі на найкращий ескіз для новорічної марки перемогла ілюстрація "Роз'єднані війною", авторкою якої є 11-класниця Валерія Михайлова із Миколаєва.

 Фото: Укрпошта

Як розповів Смілянський, до фінального ескізу додали декілька символічних елементів: поле бою, вкрите снігом та запалені свічки на вікні.

 Фото: Ігор Смілянський

"Та основний меседж залишається незмінним – війна розлучила багатьох українців, створила кордони там, де ще минулого Нового року панували радість та сміх. Але попри це ми віримо, що 2023 рік переверне все на 180 градусів і диво під назвою "Перемога" стане не просто мрією, а ще одним днем народження нашої країни", – наголосив директор "Укрпошти".

Новорічна марка вийде невеликим тиражем – 720 тисяч (120 тисяч листів). Для повного набору також додали художню картку "З Різдвом" та конверт "Переможного Нового Року!".

Придбати марку у фізичних відділеннях "Укрпошти" можна з 19 грудня, а зробити передзамовлення вже сьогодні, перейшовши за посиланням.

Читайте також: "Зброя Перемоги": Укрпошта випустила нову благодійну марку до Дня ЗСУ


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