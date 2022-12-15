У Києві чоловік спиляв ялинку у парку: його затримали правоохоронці

У Києві впіймали "на гарячому" чоловіка, який спиляв ялинку у парку і намагався її звідти винести.

Інцидент трапився у ніч на 15 грудня у парку Партизанської слави, що у Дарницькому районі столиці, повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації Олександр Возний.

За його словами, правопорушник незаконно спиляв хвойне дерево під час комендантської години. Чоловіка затримали одразу після скоєного.

Возний наголошує, що на порушника закону тепер очікує покарання, яке має призначити суд.

Фото: КМДА

"Сподіваюся, ця історія відіб’є охоту нищити природу, незаконно вирубуючи хвойні дерева напередодні свят", – наголосив наголосив начальник Управління екології та природних ресурсів.

Возний також нагадав, що у Києві з 15 грудня відкриваються офіційні сезонні ярмарки, де можна легально придбати новорічну ялинку.

"Ну і звісно не забувайте, що гарною альтернативою живій може стати раніше придбана штучна або створена власноруч еко-ялинка", – зауважив він.

У КМДА наголосили, що у Києві напередодні новорічних свят триває кампанія зі збереження хвойних рослин.

Жителів міста попереджають про те, що лісівники, працівники Держекоінспекції та Патрульної поліції проводять рейди у місцях, де на молоді насадження полюють "мисливці" за ялинками. Також ситуацію з незаконною рубкою дерев моніторять біля автодоріг і залізничних шляхів.

"Столичні "зеленбудівці" нагадують: штраф за незаконно зрубане дерево може сягати кількох тисяч гривень", – наголосили у підсумку у КМДА.

Аби зберегти популяцію молодих хвойних дерев у період новорічних свят, купуйте їх у легальних місцях. Адреси відповідних ярмарок можна знайти за посиланням.