Чи відзначатимуть українці новорічні свята? Опитування

Третина українців (34%) не збираються відзначати новорічні та різдвяні свята цього року.

Про це свідчать результати опитування української комунікаційної агенції Postmen, яка досліджувала передріздвяні настрої громадян.

Як показало опитування, попри війну в країні, 66% респондентів планують святкувати Новий Рік та Різдво. При цьому 94% опитаних робитимуть це вдома.

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Пов’язано це, зокрема, з тим, що українці почали більше працювати (25%) під час війни і менше відпочивати, ніж раніше (55%).

Інфографіка: Postmen

Серед тих, хто планує святкувати не вдома – основним місцем буде:

робоче місце (офіс),

у закладі харчування,

у друзів,

в місті на вулиці,

на передовій,

в готелі,

в селі з родиною,

в найманому будинку тощо.

При цьому ті, хто планують не лише святкувати, але й робити передноворічні подарунки, готові витратити на них у середньому 2190 грн (~$60 USD) за курсом НБУ.

Загалом 96% опитаних українців не планують витрачати на подарунки більше, ніж у минулому році.

Інфографіка: Postmen

Більшість українців (70%) традиційно купують подарунки в останній момент – у грудні.

"Основним подарунком будуть солодощі та дрібні сувеніри. Серед подарунків третє місце – за донатами! Порівнюючи з опитуванням 2020 року на 4% зросла частка тих, хто взагалі не робить передноворічних подарунків", – зауважують соціологи.

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Як показало опитування, головними факторами під час вибору товару чи послуги залишаються ціна (82%) та якість (76%). Крім того, обираючи річ від певного бренду, українці звертають увагу на його цінності. Зокрема, для них важливо, аби бренд допомагав армії (61%) та мав проукраїнську позицію (61%). Також для майже половини респондентів (49%) принциповим моментом є вихід бренду з російського ринку.

Відповіді громадян щодо того, за яким принципом вони обирають товари. Фото: Postmen

Цікавим є показник того, що чим старші респонденти, тим менше у них заощаджень. 40% респондентів у пенсійному віці не мають заощаджень, і їм важко прогнозувати, на скільки взагалі їм вистачить фінансів. Лише 19% опитаних громадян заявили, що їхніх заощаджень вистачить на 1 рік та більше.

Інфографіка: Postmen

"Головне, що ми дізнались – українці навіть цього року попри особисті та загальні складнощі вірять у ЗСУ, донатять та готові зустріти новий рік із надією на перемогу. Адже вона також здобувається нашою силою єдності: вмінням бачити світле навіть у найтемніші часи і здатністю бути поруч та підтримувати одне одного", – підсумували соціологи.

Опитування проводили методом Google-анкети, яка розповсюджувалась через Facebook та Instagram з 24 листопада по 12 грудня.

У дослідженні взяли участь 1166 громадян України з усіх регіонів, у всіх вікових групах, всіх типах населених пунктів і з різними рівнями доходів домогосподарств. Серед опитаних 45% – чоловіків і 55% – жінок.