Скільки українців дивляться у 2023-й рік з оптимізмом? Опитування

Більшість українців, попри 10-й місяць повномасштабної війни, дивляться у майбутнє з оптимізмом. Зокрема, 65% громадян очікують, що 2023-й рік буде кращим за той, що минає.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", оприлюднені 15 грудня.

Соціологи провели комплексне дослідження щодо оцінок змін у різних сферах життя, очікувань та сподівань громадян нашої країни на наступний рік.

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Як показало опитування, цьогоріч вдвічі більше українців схильні сподіватися на краще, ніж минулого року – 65% проти 31%. Водночас кількість тих, хто вважає, що "нічого не зміниться", за рік зменшилася майже втричі – 12% проти 34%.

Інфографіка: "Рейтинг"

Песимістичні очікування на 2023-й рік озвучили 16% українців – вони вважають, що наступний рік буде гіршим за 2022-й. 6% громадян заявили, що дивляться у 2023-й рік радше з песимізмом. Утім, їх втричі менше, ніж минулого року.

Оптимістичні настрої спостерігаються у 89% опитаних громадян з центру (93%), півдня (90%), заходу (87%) та сходу (84%) України. Це на 15% більше, ніж було минулого року.

Інфографіка: "Рейтинг"

При цьому, як показало опитування, оптимістичні очікування від майбутнього року майже не залежить від віку. Серед опитаних, яким від 18 до 51+ років, позитивні очікування озвучили 89 – 91% громадян.

Нагадаємо, згідно з останнім опитуванням "Рейтингу", майже всі українці вірять, що напад Росії буде відбито.

Дослідження проведене методом телефонного інтерв’ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Було опитано 1000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Помилка репрезентативності: не більше 3,1%.