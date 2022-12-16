Поліціянти здійснили мрію 3-річного Матвія до Дня Святого Миколая. ВІДЕО

Правоохоронці Дніпровського районного управління поліції здійснили мрію 3-річного хлопчика.

Матвійко у листі до Святого Миколая попросив подарувати йому велику поліцейську машину.

Про це правоохоронці дізналися зі сторінки благодійного фонду у соцмережах, тож вирішили побути "чарівниками" напередодні свята, повідомляє Національна поліція України.

Реклама:

"Він щиро вірить у диво – лягає спати з надією, що Миколай побачить його успіхи за рік і принесе йому бажаний подарунок", – розповідають правоохоронці.

Дізнавшись, про що мріє дитина, поліцейські офіцери та ювенали разом з представниками благодійного фонду приїхали додому до хлопчика. Вони "покликали" хлопчика на вулицю характерним звуком сирени поліцейського авто.

Спочатку Матвія покатали у службовому автомобілі. Також поліціянти показали хлопчику службову амуніцію та спеціальне спорядження.

Наостанок представники правоохоронних органів здійснили бажання хлопчика – подарували йому поліцейську машинку, поліцейський толокар та фрукти на додачу.

"Хлопчик був неймовірно радий, що його мрія стала реальністю. Цей день подарував йому багато позитивних емоцій та яскравих вражень", – кажуть у Нацполіції.

Реклама: