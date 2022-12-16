У Нью-Йорку заборонять продавати у зоомагазинах котів, собак і кроликів

Нью-Йорк став останнім штатом США, який заборонив продаж котів, собак і кроликів у зоомагазинах.

Така міра має запобігти комерційним операціям з розведення тварин, які критики називають "цуценячими заводами", повідомляє Associated Press.

Новий закон, який підписала губернаторка Кеті Хочул і який набуде чинності в 2024 році, дозволяє зоомагазинам співпрацювати з притулками, щоб пропонувати врятованих або покинутих тварин для усиновлення.

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Він також забороняє заводчикам продавати більше дев’яти тварин на рік.

"Це – дуже велика справа. У Нью-Йорку є багато покупців і вони дають чималий прибуток "цуценячим заводам", тому ми намагаємося скоротити попит на роздрібному рівні", – каже сенатор Майкл Гіанаріс.

Він додав, що "цуценячі заводи" ставляться до тварин "як до товарів".

Утім, представники зоомагазинів вважають, що закон не призведе до закриття компаній заводчиків чи підвищення стандартів догляду за тваринами, а магазини, які залишилися у о Нью-Йорку, можуть закритися.

Каліфорнія прийняла подібний закон у 2017 році, ставши першим штатом, який заборонив продажі тварин.

У 2020 році штат Меріленд заборонив продаж котів і собак у зоомагазинах, що викликало негативну реакцію власників магазинів і заводчиків, які оскаржили цей захід у суді.

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Через рік штат Іллінойс заборонив зоомагазинам продавати комерційно вирощених цуценят і кошенят. У Нью-Йорку групи захисту домашніх тварин уже давно закликають до повного закриття підприємств, які вирощують і продають тварин з метою отримання прибутку, стверджуючи, що тварин вирощують у нелюдських умовах, перш ніж відправити їх у магазини.

Еміліо Ортіс, менеджер зоомагазину Citipups у Нью-Йорку, сказав, що новий закон може стати смертним вироком для бізнесу, в якому він працював більше десяти років.

"90% нашого бізнесу – це продаж собак. Ми цього не переживемо", – сказав Ортіс, який вважає заборону несправедливою по відношенню до магазинів, які працюють з відповідальними заводчиками.

Новий закон не торкнеться людей, що продають тварин, яких виростили самі.

Ліза Хейні, яка розводить гіпоалергенних собак, підтримує закон. Вона продає тварин людям з алергією і каже, що кожна її тварина гарантовано знаходить свій дім.

За словами Лізи, закон дозволить покупцям краще знати, звідки походять їхні домашні тварини.