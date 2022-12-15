У київському зоопарку показали, як тварини переживають зиму. ВІДЕО

У київському зоопарку показали, як допомагають тваринам пережити зиму в умовах відключення світла.

Відео зі звіринця опублікував міський голова Києва Віталій Кличко.

Як розповіли у зоопарку, тепло для тварин набагато важливіше за світло. Тому опалення у столичному зоопарку забезпечують завдяки генератору, який під’єднали до котельні. Ще 2 приміщення, що не підключені до котельні, живлять від окремого генератора.

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Для горили Тоні встановили булеріан – сучасну дров‘яну пічку, яка в умовах відсутності електроенергії, опалення та газу зможе обігрівати його житло. Дровами також запаслися.

Окрім того, у деяких місцях встановили ліхтарі на акумуляторах, щоб відвідувачі могли роздивитися тварин.

Наразі у столичному зоопарку також перебувають біля 200 тварин-переселенців. Наприклад, тигрицю Далілу привезли з приватного зоопарку Харкова, вона вже встигла набрати вагу на зиму.

Минулого тижня до київського зоопарку приїхали носухи та дикобрази з-під Херсона, тварини не змогли б вижити у місті, які постійно обстрілюють і руйнують комунікації.

"Ця зима – велике випробування не тільки для киян та всіх українців, а й для друзів наших менших. Зокрема, для мешканців Київського зоопарку.

Як і люди, тварини повинні бути в теплі. Відсутність опалення в їх зимових помешканнях може призвести до хвороб і навіть смерті деяких видів", – каже Віталій Кличко.

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Раніше ми розповідали, як київський зоопарк готується до зими.