Що робити, якщо потрібна медична допомога, а зв’язку немає? Відповідає МОЗ

Чергові масовані російські обстріли призвели до перебоїв з електропостачанням по Україні. Лікарні у деяких областях уже почали працювати від генераторів.

Також можуть спостерігатися проблеми зі зв'язком, що подекуди унеможливлює отримання екстреної медичної допомоги.

У Міністерстві охорони здоров'я надали поради, що робити, якщо потрібна медична допомога, а зв'язок, щоб додзвонитися до "швидкої", відсутній.

✅ Передусім, громадянам радять вивчити адресу та маршрут до найближчого медичного закладу, аби не витрачати час на пошуки, якщо вам знадобиться допомога.

✅ Також, за можливості, можна про всяк випадок придбати кровоспинний турнікет та носити його з собою.

✅Виходити з будинку чи укриття, зокрема під час повітряної тривоги, можна лише тоді, коли немає загроз власній безпеці.

✅ Майте вдома поруч аптечку з усім необхідним, зокрема із запасом медикаментів, які ви приймаєте постійно.

✅Про всяк випадок принаймні прочитайте інструкцію, як надати домедичну допомогу постраждалому до приїзду "швидкої". Інструкцію можна знайти за посиланням.

✅Слідкуйте за повідомленнями та рекомендаціями щодо надання медичної допомоги цивільному населенню від влади у своєму регіоні на офіційних каналах: ТБ, радіо, Facebook, Telegram тощо.

✅Дізнайтесь у місцевої влади резервні номери телефонів на випадок, якщо номер "103" працюватиме з перебоями.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, які альтернативні засоби зв'язку можна використовувати, аби зв'язатися з екстреною медичною допомогою.