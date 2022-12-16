Що робити, якщо потрібна медична допомога, а зв’язку немає? Відповідає МОЗ

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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16 грудня 2022

Чергові масовані російські обстріли призвели до перебоїв з електропостачанням по Україні. Лікарні у деяких областях уже почали працювати від генераторів.

Також можуть спостерігатися проблеми зі зв'язком, що подекуди унеможливлює отримання екстреної медичної допомоги.

У Міністерстві охорони здоров'я надали поради, що робити, якщо потрібна медична допомога, а зв'язок, щоб додзвонитися до "швидкої", відсутній.

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✅ Передусім, громадянам радять вивчити адресу та маршрут до найближчого медичного закладу, аби не витрачати час на пошуки, якщо вам знадобиться допомога.

 Фото: goffkein/Depositphotos

✅ Також, за можливості, можна про всяк випадок придбати кровоспинний турнікет та носити його з собою.

Виходити з будинку чи укриття, зокрема під час повітряної тривоги, можна лише тоді, коли немає загроз власній безпеці.

✅ Майте вдома поруч аптечку з усім необхідним, зокрема із запасом медикаментів, які ви приймаєте постійно.

✅Про всяк випадок принаймні прочитайте інструкцію, як надати домедичну допомогу постраждалому до приїзду "швидкої". Інструкцію можна знайти за посиланням.

Слідкуйте за повідомленнями та рекомендаціями щодо надання медичної допомоги цивільному населенню від влади у своєму регіоні на офіційних каналах: ТБ, радіо, Facebook, Telegram тощо.

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✅Дізнайтесь у місцевої влади резервні номери телефонів на випадок, якщо номер "103" працюватиме з перебоями.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, які альтернативні засоби зв'язку можна використовувати, аби зв'язатися з екстреною медичною допомогою.  

Читайте також: Як викликати швидку у Києві, якщо не працює "103". Список номерів


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