У Миколаєві з маскувальних сіток створили фронтову ялинку. ФОТО

У Миколаєві цього року замість традиційної встановлять фронтову новорічну "Ялинку незламних".

Новорічне "дерево", створене із маскувальної сітки, замінить пам'ятник покровителю міста, Святому Миколаю, який ще у жовтні закрили від обстрілів мішками з піском, пише "Суспільне".

Напередодні новорічних свят конструкцію покрили шістьма маскувальними сітками, виготовленими волонтерами. "Дерево" складатиметься із шести секцій, кожна з яких – 6 метрів у висоту та 2,5 метри у ширину.

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"Потім буде демонтаж, буде розгортатися кожна "пелюстка", ми так назвали, зверху донизу, і стягуватися стяжками. Після цього ялинка буде прикрашена кульками та гірляндами. Діти зможуть насолоджуватися новорічними святами", – розповіла організаторка виробництва Наталія Куличковська.

Фото: "Суспільне"

За її словами, покриття для "фронтової" ялинки замовили в обласній військовій адміністрації. Сітку виготовляли волонтери в імпровізованому швацькому цеху. Там вони шиють їх для військових Збройних сил України.

"Оскільки в цьому році в нас не запланований Новий рік, але наші діти тут ні до чого, ми вирішили зробити сюрприз і все ж таки в місті буде ялинка, але фронтова. Я думаю, наші діти зрозуміють ситуацію, а батьки будуть раді, що буде місце, куди можна привести дітей", – говорить Куличковська.

Фото: "Суспільне"

Водночас начальник міського управління культури Юрій Любаров додав, що новорічну ялинку воєнного часу вирішили прикрасити ілюмінацією.

Фото: "Суспільне"

"Сенс не в тому, що ми побачимо, сенс в тому, що ми відчуємо. Це такий проєкт, наші колеги таку назву придумали – "Ялинка незламних". Які часи, така і ялинка. Тут захисна споруда навколо Святого Миколая, і навколо цієї захисної споруди ще одна захисна споруда зараз відбудовується. Це буде такий символ миколаївського Нового року, Різдва цього року", – розповів Юрій Любаров.

Фото: "Суспільне"

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, якою буде головна ялинка країни в умовах війни.

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